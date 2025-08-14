Індія відкриває шлях приватному сектору в ядерній енергетиці

Індія планує суттєво розширити участь приватного сектору у видобутку, переробці та імпорті урану, що може докорінно змінити національну ядерну енергетику та прискорити перехід країни до чистої енергії. Задекларована мета – підвищити ядерну потужність із нинішніх 9 ГВт до 100 ГВт до 2047 року, що покриє 5% зростаючих потреб країни в електроенергії.

Розвиток ядерної енергетики Індії

  • Демонополізація постачання урану: уряд розглядає можливість скасування державної монополії на закупівлю уранового палива для АЕС, дозволивши приватним компаніям видобувати, переробляти та імпортувати уран.
  • Контроль за безпекою: попри відкриття ринку для приватного сектору, держава збереже контроль над переробкою відпрацьованого ядерного палива та управлінням плутонієвими відходами, як це прийнято у світовій практиці.
  • Необхідні законодавчі зміни: для реалізації плану знадобиться внести зміни до п’яти окремих законів і нормативних актів, зокрема у сфері енергетики та іноземних інвестицій.
  • Амбітні цілі: нині понад половину попиту на електроенергію Індія задовольняє за рахунок вугілля, однак до 2047 року планується встановити 100 ГВт ядерних потужностей.
  • Бюджетна підтримка: у лютому федеральний бюджет визначив ядерну енергетику як ключовий елемент довгострокової енергетичної стратегії.
  • Відкриття для іноземних інвестицій: планується дозволити іноземним компаніям володіти до 49% акцій індійських АЕС.
  • Зміни у законодавстві про відповідальність: уряд розглядає скасування положення про необмежену відповідальність у законах про ядерну енергетику для залучення іноземних, особливо американських, компаній.

Висновки

  • Розширення участі приватного та іноземного капіталу може суттєво прискорити будівництво нових АЕС і зменшити залежність від вугілля.
  • Контроль держави над критичними етапами ядерного циклу збереже національну безпеку та відповідність міжнародним нормам.
  • Скасування необмеженої відповідальності є ключовим кроком для залучення глобальних технологічних лідерів до індійського ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

 

 

