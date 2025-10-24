Світова нафта охолола: Standard Chartered різко знизила прогнози цін на 2026–2027 роки

Обновлено: Октябрь 24, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Світова нафта охолола: Standard Chartered різко знизила прогнози цін на 2026–2027 роки

Один із найобережніших банків у світі — Standard Chartered — тепер приєднався до «ведмежого табору». Після тривалого оптимізму щодо нафтових ринків аналітики банку визнали: ціни на «чорне золото» навряд чи зростатимуть так швидко, як очікувалося. Їхній новий прогноз показує: нафта у 2026–2027 роках буде дешевшою на $15 за барель, ніж прогнозували раніше. І це — важливий сигнал для всієї енергетичної економіки.

Прогноз і вплив на ринки

  • Нові орієнтири цін:
    • 2025 рік — $68,50/бар. (раніше $61)
    • 2026 рік — $63,50/бар. (раніше $78)
    • 2027 рік — $67/бар. (раніше $83)
  • Головна зміна: від початку 2026 року ринок переходить у стан контанго — коли майбутні ціни на нафту вищі за поточні. Це означає, що трейдерам вигідніше зберігати нафту, а не продавати її зараз.
  • Основні причини:
    • Надлишок пропозиції на ринку
    • Побоювання торговельних війн і тарифів
    • Рекордний видобуток у США — 13,58 млн барелів на день
    • Слабкі очікування зростання економіки

Що відбувається з нафтою в США

Американські нафтовики видобувають рекордні обсяги — понад 13,5 млн барелів щодня. Та за низьких цін це вже не така вигідна справа. Собівартість видобутку у сланцевих родовищах зростає: зараз вона коливається навколо $70 за барель, а до середини 2030-х може піднятися до $95. Це пояснюється тим, що легкодоступні запаси вичерпуються, і компаніям доводиться бурити у складніших місцях.

Для дрібніших виробників беззбитковий рівень уже перевищує $65 за барель, тоді як великі компанії ще можуть працювати за цінами у «високих 50-х». Але навіть вони згодом зіштовхнуться з тиском витрат.

«Зростання вартості видобутку у США — головний фактор, який обмежить пропозицію в середньостроковій перспективі», — підкреслюють аналітики Standard Chartered.

  • Якщо низькі ціни збережуться, приріст видобутку сповільниться.
  • Це поступово може підтримати ринок і стабілізувати котирування у другій половині десятиліття.

Газова ситуація в Європі

Європа вже перейшла у зимовий сезон — період активного відбору газу. За останній тиждень запаси скоротилися на 0,35 млрд кубометрів — до 96,78 млрд кубометрів. Піковий рівень — 97,13 млрд кубометрів (93,3% від технічного максимуму) — було зафіксовано 12 жовтня, раніше, ніж у попередні роки.

Ціни на європейському хабі TTF залишаються стабільними — у «низьких 30-х євро» за мегават-годину. Минулого тижня вони навіть зросли на 2% — до €32,4/МВт·год — через побоювання щодо можливих перебоїв постачання після ударів рф по українській газовій інфраструктурі.

  • Європа має близько 104 млрд кубометрів технічних потужностей зберігання.
  • Поточні рівні заповнення — близькі до максимальних.
  • Попри це, холодна зима може швидко скоротити запаси, підштовхуючи попит на газ і альтернативні види палива.

Американський газ: різкий стрибок

У США ціни на газ зросли ще активніше: Henry Hub піднявся на 14,2% за тиждень — до $3,40/ммБту. Це найвищий рівень за останні 15 днів. Однак метеорологи прогнозують теплішу погоду у більшості штатів, що може обмежити подальше зростання котирувань.

Що це означає для нафтових ринків

  • Ринки нафти зараз у стані короткострокової слабкості.
  • Ситуація з контанго стимулює компанії зберігати нафту, а не продавати відразу, що тисне на спотові ціни.
  • У середньостроковій перспективі можливе відновлення рівноваги, якщо зростання видобутку в США справді пригальмує.
  • Повернення барелів OPEC+ може ще раз нагадати світові, наскільки обмеженими є резервні потужності на Близькому Сході.

Висновки

Після кількох місяців оптимізму StanChart визнає реальність: ринок нафти увійшов у фазу охолодження. Короткостроково ціни залишатимуться під тиском через надлишок пропозиції, але надалі ситуація може стабілізуватися завдяки скороченню видобутку і поступовому відновленню балансу попиту та пропозиції.

Нафтопродукти також можуть коливатися у ціні: поки споживання зростає повільно, ціни залишаються під контролем. Та якщо Європа матиме холодну зиму — попит на паливо може злетіти.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2413)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: