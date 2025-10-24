Світова нафта охолола: Standard Chartered різко знизила прогнози цін на 2026–2027 роки

Один із найобережніших банків у світі — Standard Chartered — тепер приєднався до «ведмежого табору». Після тривалого оптимізму щодо нафтових ринків аналітики банку визнали: ціни на «чорне золото» навряд чи зростатимуть так швидко, як очікувалося. Їхній новий прогноз показує: нафта у 2026–2027 роках буде дешевшою на $15 за барель, ніж прогнозували раніше. І це — важливий сигнал для всієї енергетичної економіки.

Прогноз і вплив на ринки

Нові орієнтири цін : 2025 рік — $68,50/бар. (раніше $61) 2026 рік — $63,50/бар. (раніше $78) 2027 рік — $67/бар. (раніше $83)

: Головна зміна : від початку 2026 року ринок переходить у стан контанго — коли майбутні ціни на нафту вищі за поточні. Це означає, що трейдерам вигідніше зберігати нафту, а не продавати її зараз.

: від початку 2026 року ринок переходить у стан — коли майбутні ціни на нафту вищі за поточні. Це означає, що трейдерам вигідніше зберігати нафту, а не продавати її зараз. Основні причини : Надлишок пропозиції на ринку Побоювання торговельних війн і тарифів Рекордний видобуток у США — 13,58 млн барелів на день Слабкі очікування зростання економіки

:

Що відбувається з нафтою в США

Американські нафтовики видобувають рекордні обсяги — понад 13,5 млн барелів щодня. Та за низьких цін це вже не така вигідна справа. Собівартість видобутку у сланцевих родовищах зростає: зараз вона коливається навколо $70 за барель, а до середини 2030-х може піднятися до $95. Це пояснюється тим, що легкодоступні запаси вичерпуються, і компаніям доводиться бурити у складніших місцях.

Для дрібніших виробників беззбитковий рівень уже перевищує $65 за барель, тоді як великі компанії ще можуть працювати за цінами у «високих 50-х». Але навіть вони згодом зіштовхнуться з тиском витрат.

«Зростання вартості видобутку у США — головний фактор, який обмежить пропозицію в середньостроковій перспективі», — підкреслюють аналітики Standard Chartered.

Якщо низькі ціни збережуться, приріст видобутку сповільниться .

. Це поступово може підтримати ринок і стабілізувати котирування у другій половині десятиліття.

Газова ситуація в Європі

Європа вже перейшла у зимовий сезон — період активного відбору газу. За останній тиждень запаси скоротилися на 0,35 млрд кубометрів — до 96,78 млрд кубометрів. Піковий рівень — 97,13 млрд кубометрів (93,3% від технічного максимуму) — було зафіксовано 12 жовтня, раніше, ніж у попередні роки.

Ціни на європейському хабі TTF залишаються стабільними — у «низьких 30-х євро» за мегават-годину. Минулого тижня вони навіть зросли на 2% — до €32,4/МВт·год — через побоювання щодо можливих перебоїв постачання після ударів рф по українській газовій інфраструктурі.

Європа має близько 104 млрд кубометрів технічних потужностей зберігання.

технічних потужностей зберігання. Поточні рівні заповнення — близькі до максимальних.

Попри це, холодна зима може швидко скоротити запаси, підштовхуючи попит на газ і альтернативні види палива.

Американський газ: різкий стрибок

У США ціни на газ зросли ще активніше: Henry Hub піднявся на 14,2% за тиждень — до $3,40/ммБту. Це найвищий рівень за останні 15 днів. Однак метеорологи прогнозують теплішу погоду у більшості штатів, що може обмежити подальше зростання котирувань.

Що це означає для нафтових ринків

Ринки нафти зараз у стані короткострокової слабкості .

. Ситуація з контанго стимулює компанії зберігати нафту , а не продавати відразу, що тисне на спотові ціни.

, а не продавати відразу, що тисне на спотові ціни. У середньостроковій перспективі можливе відновлення рівноваги , якщо зростання видобутку в США справді пригальмує.

, якщо зростання видобутку в США справді пригальмує. Повернення барелів OPEC+ може ще раз нагадати світові, наскільки обмеженими є резервні потужності на Близькому Сході.

Висновки

Після кількох місяців оптимізму StanChart визнає реальність: ринок нафти увійшов у фазу охолодження. Короткостроково ціни залишатимуться під тиском через надлишок пропозиції, але надалі ситуація може стабілізуватися завдяки скороченню видобутку і поступовому відновленню балансу попиту та пропозиції.

Нафтопродукти також можуть коливатися у ціні: поки споживання зростає повільно, ціни залишаються під контролем. Та якщо Європа матиме холодну зиму — попит на паливо може злетіти.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com