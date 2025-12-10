Європейські ринки перед рішенням ФРС: валютні коливання, м’яка інфляція та сигнал до стриманості

Європейські та глобальні фінансові ринки увійшли в новий торговельний день із помірною волатильністю: долар утримує позиції на тлі очікуваного зниження ставки ФРС на 25 б.п., золото зростає, а європейські валюти демонструють стійкість попри змішані макроекономічні сигнали. Аналітики фіксують обережну поведінку інвесторів, чутливість до даних та нові контури співвідношення між ризиком, інфляцією й процентними ставками.

Європейський ринок перед ключовими рішеннями ФРС і макроданими

Під час азійської сесії зберігалася стриманість інвесторів перед очікуваним зниженням ставки Федеральної резервної системи США на 25 б.п. Основні індекси Азії просіли:

  • Nikkei 225: −0,11%
  • Kospi: −0,36%
  • S&P/ASX 200: −0,19%

Долар утримувався стабільно, а прибутковості казначейських облігацій США та інших регіонів зростали.

Резервний банк Австралії зберіг ставку на рівні 3,6% втретє поспіль — через ознаки підвищення інфляції та зниження безробіття до 4,3%.

DXY та очікування ринку

Американський долар залишився стійким і торгувався вище рівня підтримки 99,00. Підтримку надали:

  • підвищення прибутковості 10-річних Treasuries до 4,17%;
  • зниження очікувань щодо глибокого циклу зниження ставок ФРС, який тепер обмежується прогнозом лише двох додаткових знижень до кінця 2026 року;
  • очікування рішення ФРС та оновленого економічного прогнозу.

Монетарний контекст ФРС

  • Очікуване зниження ставки до 3,50–3,75% стане третім поспіль.
  • Інфляція: CPI — 3,0% у вересні; core PCE — 2,8% у жовтні.
  • Ринок праці: безробіття у вересні — 4,4%.
  • Згортання кількісного пом’якшення завершено з 1 грудня 2025 року.

«Комітет продовжує прагнути цілей максимальної зайнятості та інфляції 2%», — із матеріалів FOMC.

Золото: обережний підйом

Ціна на золото коливалася в межах $4 195–4 196 за унцію, піднімаючись на 0,12–0,13%. Зростання підтримали:

  • пом’якшення долара;
  • очікування зниження ставки ФРС;
  • геополітичні ризики.

Аналітики допускають рух до $4 245 за умови зміцнення очікувань щодо м’якої монетарної політики.

Євро: стійкість на тлі жорсткішого тону ЄЦБ

Євро торгувався поблизу 1,1645–1,1650 USD — найвищих значень із середини жовтня.

Чинники підтримки:

  • очікування збереження ставок ЄЦБ до 2026 року;
  • зміцнення інфляційної динаміки єврозони в межах цільових показників;
  • уніфікована позиція європейських лідерів щодо використання заморожених російських активів для підтримки України.

Дані ЄЦБ

  • Ставка рефінансування: 2,15%.
  • Інфляція прогнозується на рівні 2,0% у 2025 році, 1,8% — у 2026.
  • GDP єврозони: 1,1% у 2025, 1,1% у 2026.

Швейцарський франк: висока волатильність і позиціонування під рішення SNB

Пара USD/CHF зросла до 0,8058–0,8072, демонструючи короткочасне підсилення долара.

  • Ставка SNB: 0% (після 6 знижень поспіль).
  • Інфляція: 0,2% у річному вимірі у серпні.
  • GDP Швейцарії очікується на рівні 1–1,5% у 2025–2026 рр.

Фунт стерлінгів: стабілізація перед новим сигналом ФРС

GBP торгувався в межах 1,3327 USD (−0,01%), відступивши від шеститижневого максимуму.

Ключові фактори

  • Очікування зниження ставки ФРС на 25 б.п.
  • Рішення BoE залишити ставку 4,00%.
  • Інфляція у Британії: 3,6% у жовтні.
  • Безробіття: 4,8%.

Канадський долар: помірне зміцнення

USD/CAD знизився до 1,3851–1,3852 (−0,04%). Підтримка надходить від:

  • сильних даних щодо зайнятості Канади;
  • очікування поміркованості Банку Канади.

Економічні дані Канади

  • GDP за жовтень: +0,3%.
  • Інфляція: 2,1% у жовтні.
  • Експорт і промисловість: слабке, але стабілізоване відновлення.

Нафта: тиск на котирування через збільшення глобальної пропозиції

Brent знизився до $62,47 (−0,03%), WTI — до $58,84 (−0,07%).

Причина — відновлення видобутку на родовищі West Qurna 2 в Іраку, що дає близько 0,5% світового постачання. Ринок залишається чутливим після найбільшого за три тижні падіння WTI.

Висновки

1. Можливі зміни на європейському ринку нафти й нафтопродуктів

На основі наведених даних можна виділити кілька тенденцій:

  • Диверсифікація джерел: відновлення видобутку в Іраку збільшує частку Близького Сходу в глобальній структурі пропозиції, що потенційно знижує залежність Європи від російських обсягів.
  • Логістична стійкість: коливання цін Brent і WTI на тлі локальних виробничих подій свідчать про те, що ЄС надалі потребуватиме стратегії гнучкого перенаправлення постачань.
  • Стратегічні запаси: зниження цін може стимулювати поповнення резервів.
  • Сценарії на випадок блокади: ринкок зберігає високу чутливість до змін пропозиції.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IC Markets Global – Europe Fundamental Forecast

