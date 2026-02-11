Інвестори відвертаються від штучного інтелекту та повертаються до Big Oil

Масштабні витрати технологічних гігантів на штучний інтелект у 2026 році викликали нервову реакцію інвесторів і призвели до розпродажу акцій Big Tech. Водночас капітал дедалі активніше перетікає в нафтогазовий сектор, який пропонує стабільні прибутки вже сьогодні, а не обіцянки на майбутнє.

Як AI втрачає блиск, а нафта повертає інвесторів

Інвестори дедалі обережніше ставляться до історії стрімкого зростання штучного інтелекту. Попри оптимістичні заяви керівників технологічних компаній, реальні фінансові показники змушують ринок шукати більш надійні активи.

Масштаб витрат Big Tech

Ключовою причиною зміни інвестиційних настроїв стали безпрецедентні капітальні витрати провідних технологічних компаній.

Понад 660 млрд доларів – сукупні витрати Big Tech на AI у 2026 році.

– сукупні витрати Big Tech на AI у 2026 році. Amazon оголосила про 200 млрд доларів капітальних витрат у 2026 році, що на 50 млрд доларів більше, ніж очікував ринок.

оголосила про капітальних витрат у 2026 році, що на більше, ніж очікував ринок. Meta планує витратити 135 млрд доларів , майже вдвічі більше, ніж у 2025 році.

планує витратити , майже вдвічі більше, ніж у 2025 році. Основні статті витрат – дата-центри, мікрочипи та енергопостачання.

Реакція ринку та скепсис інвесторів

На тлі цих планів минулого тижня відбувся різкий спад котирувань Big Tech. Інвестори побоювалися, що штучний інтелект нібито витіснить класичні програмні продукти.

«Ідея про те, що індустрія програмних інструментів занепадає і буде замінена AI, є абсолютно нелогічною, і час це доведе», – заявив генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

Однак заспокійливі слова не перекрили головного страху – грошові потоки технологічних гігантів стрімко скорочуються.

Фінансовий контраст: Big Tech проти Big Oil

Поки технологічні компанії «спалюють» кошти, нафтогазовий сектор демонструє фінансову витримку.

Акції американських нафтогазових компаній зросли на 17% від початку року.

від початку року. Ринкова капіталізація Exxon, Chevron та ConocoPhillips збільшилася на 25% за останні 12 місяців.

збільшилася на за останні 12 місяців. Європейські нафтові компанії також зросли в ціні, хоча й більш помірно.

Зростання відбулося попри зниження світових цін на нафту, що ринок вважає нетиповим.

Ключовий фактор привабливості – прибутковість навіть за нижчих цін та стабільні виплати акціонерам.

Дивіденди, борги та реальність попиту

Big Oil пропонує інвесторам «прибуток сьогодні», а не обіцянки на завтра.

Повернення коштів акціонерам сягає 50% від операційного грошового потоку.

від операційного грошового потоку. Рівень боргового навантаження у нафтових компаній залишається відносно помірним .

. Міжнародне енергетичне агентство визнало, що попит на нафту може зростати щонайменше до 2050 року.

Водночас Big Tech змушена активніше залучати боргове фінансування.

Amazon може вийти на негативний грошовий потік від мінус 17 до мінус 28 млрд доларів.

від мінус 17 до мінус 28 млрд доларів. Alphabet збільшила довгостроковий борг у чотири рази , а її вільний грошовий потік може скоротитися на 90% .

, а її вільний грошовий потік може скоротитися на . Аналогічне падіння очікується і в Meta.

Чому нафта знову «тиха гавань»

Геополітичні ризики та загрози перебоїв постачання підштовхують ціни на нафту вгору, що лише підсилює інвестиційну привабливість сектора. Нафта і газ залишаються критично важливими навіть для розвитку штучного інтелекту, адже саме вони забезпечують енергію для дата-центрів.

Таким чином, ринок дедалі чіткіше розділяє дві історії: «джем завтра» від AI та «джем сьогодні» від Big Oil.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com