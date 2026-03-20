Нафта може зрости до $150: війна на Близькому Сході провокує глобальний шок постачання

Світовий нафтовий ринок входить у фазу різкого загострення: ескалація війни на Близькому Сході вже підняла ціни понад $114 за барель, а подальші атаки на енергетичну інфраструктуру можуть розігнати котирування до $150 і вище. Ключовий фактор — масштабний збій «постачання», який зачіпає не лише нафту, а й газову галузь.
Ескалація конфлікту як драйвер цін
Стрімке зростання котирувань
На початку 19 березня ринок відреагував різким стрибком:
- +6% за добу — зростання ціни Brent
- понад $114 за барель — новий рівень котирувань
- потенціал до $150+ — прогноз аналітиків Kpler у разі продовження війни
Причина — обмеження судноплавства через Ормузьку протоку та атаки на ключову інфраструктуру регіону.
Фактор «шоку постачання»
За оцінками аналітиків, ринок стикається з безпрецедентним впливом:
- масові перебої постачання енергоносіїв
- ураження критичних об’єктів видобутку та переробки
- накопичувальний ефект дефіциту, який ще не повністю відображений у цінах
«Це масштабний шок постачання — не лише нафти — і питання лише часу, коли ціни повністю відреагують на фундаментальні фактори» — Амена Бакр, Kpler
Атаки на енергетичну інфраструктуру
Ключові об’єкти під ударом
Ескалація конфлікту призвела до прямих ударів по стратегічних енергетичних вузлах:
- South Pars (Іран) — один із найбільших газових родовищ у світі, став об’єктом атаки
- Ras Laffan (Катар) — найбільший у світі комплекс виробництва СПГ, зазнав «значних пошкоджень»
- Samref (Саудівська Аравія) — нафтопереробний завод на Червоному морі, зазнав обмеженого впливу
QatarEnergy підтвердила зупинку об’єкта Ras Laffan, що означає суттєве скорочення глобального постачання скрапленого природного газу (СПГ).
Блокування логістики
- Ормузька протока залишається закритою для більшості суден
- допускаються лише іранські вантажі
- зростає ризик тривалого розриву ланцюгів постачання
Глобальні наслідки для ринку
Ризик затяжної кризи
Аналітики ING підкреслюють, що атаки:
- підвищують ймовірність тривалих перебоїв постачання
- створюють додатковий потенціал зростання цін
- нівелюють спроби США стабілізувати ринок
Ринок вже закладає у сценарії ще більш радикальні рівні:
- $150 за барель — базовий ризиковий сценарій
- до $200 — обговорюється аналітиками як екстремальний варіант
Стійкість OPEC+
Попри конфлікт між окремими учасниками, альянс OPEC+ демонструє стійкість:
- ймовірне збереження поточної конфігурації
- історичний досвід показує, що організація переживала внутрішні конфлікти
Структурні зміни енергоринку
Газовий фактор
- удари по СПГ-інфраструктурі означають дефіцит газу на глобальному ринку
- це посилює тиск на нафту як альтернативне джерело енергії
Цінова динаміка
- ринок переходить у фазу реакції на фізичний дефіцит, а не лише очікування
- ціни ще не повністю відобразили масштаб втрат постачання
Висновки
- Головний драйвер ринку — не попит, а руйнування постачання
- ескалація атак на інфраструктуру створює системний дефіцит енергоносіїв
- ціни можуть швидко перейти у діапазон $150–200 за барель
- енергетичний ринок входить у фазу високої геополітичної волатильності