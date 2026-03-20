Нафта може зрости до $150: війна на Близькому Сході провокує глобальний шок постачання

Обновлено: Март 20, 2026.

Світовий нафтовий ринок входить у фазу різкого загострення: ескалація війни на Близькому Сході вже підняла ціни понад $114 за барель, а подальші атаки на енергетичну інфраструктуру можуть розігнати котирування до $150 і вище. Ключовий фактор — масштабний збій «постачання», який зачіпає не лише нафту, а й газову галузь.

Ескалація конфлікту як драйвер цін

Стрімке зростання котирувань

На початку 19 березня ринок відреагував різким стрибком:

  • +6% за добу — зростання ціни Brent
  • понад $114 за барель — новий рівень котирувань
  • потенціал до $150+ — прогноз аналітиків Kpler у разі продовження війни

Причина — обмеження судноплавства через Ормузьку протоку та атаки на ключову інфраструктуру регіону.

Фактор «шоку постачання»

За оцінками аналітиків, ринок стикається з безпрецедентним впливом:

  • масові перебої постачання енергоносіїв
  • ураження критичних об’єктів видобутку та переробки
  • накопичувальний ефект дефіциту, який ще не повністю відображений у цінах

«Це масштабний шок постачання — не лише нафти — і питання лише часу, коли ціни повністю відреагують на фундаментальні фактори» — Амена Бакр, Kpler

Атаки на енергетичну інфраструктуру

Ключові об’єкти під ударом

Ескалація конфлікту призвела до прямих ударів по стратегічних енергетичних вузлах:

  • South Pars (Іран) — один із найбільших газових родовищ у світі, став об’єктом атаки
  • Ras Laffan (Катар) — найбільший у світі комплекс виробництва СПГ, зазнав «значних пошкоджень»
  • Samref (Саудівська Аравія) — нафтопереробний завод на Червоному морі, зазнав обмеженого впливу

QatarEnergy підтвердила зупинку об’єкта Ras Laffan, що означає суттєве скорочення глобального постачання скрапленого природного газу (СПГ).

Блокування логістики

  • Ормузька протока залишається закритою для більшості суден
  • допускаються лише іранські вантажі
  • зростає ризик тривалого розриву ланцюгів постачання

Глобальні наслідки для ринку

Ризик затяжної кризи

Аналітики ING підкреслюють, що атаки:

  • підвищують ймовірність тривалих перебоїв постачання
  • створюють додатковий потенціал зростання цін
  • нівелюють спроби США стабілізувати ринок

Ринок вже закладає у сценарії ще більш радикальні рівні:

  • $150 за барель — базовий ризиковий сценарій
  • до $200 — обговорюється аналітиками як екстремальний варіант

Стійкість OPEC+

Попри конфлікт між окремими учасниками, альянс OPEC+ демонструє стійкість:

  • ймовірне збереження поточної конфігурації
  • історичний досвід показує, що організація переживала внутрішні конфлікти

Структурні зміни енергоринку

Газовий фактор

  • удари по СПГ-інфраструктурі означають дефіцит газу на глобальному ринку
  • це посилює тиск на нафту як альтернативне джерело енергії

Цінова динаміка

  • ринок переходить у фазу реакції на фізичний дефіцит, а не лише очікування
  • ціни ще не повністю відобразили масштаб втрат постачання

Висновки

  • Головний драйвер ринку — не попит, а руйнування постачання
  • ескалація атак на інфраструктуру створює системний дефіцит енергоносіїв
  • ціни можуть швидко перейти у діапазон $150–200 за барель
  • енергетичний ринок входить у фазу високої геополітичної волатильності

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice

Автор:

(Всего статей: 2680)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

