Румунія вводить обмеження на ціни та експорт пального через війну в Ірані

Уряд Румунії готується запровадити екстрені заходи на паливному ринку: обмеження націнок, контроль експорту та державну підтримку перевізників. Причиною стало загострення ситуації на глобальному енергетичному ринку через війну в Ірані, що вже впливає на ціни та доступність пального в Європі.
Екстрене втручання держави в ринок пального
Причини та рішення уряду
Румунський уряд оголосив про підготовку надзвичайного декрету, який має стабілізувати ситуацію на паливному ринку на тлі зовнішніх шоків.
- Оголошення кризової ситуації на ринку пального
- Обмеження торговельної націнки на паливо
- Термін дії заходів — 6 місяців із можливістю продовження ще на 3 місяці
- Головний фактор — економічні наслідки війни в Ірані для глобального ринку енергоносіїв
Контроль експорту та внутрішній баланс
Одним із ключових інструментів стане контроль за вивезенням пального за межі країни.
- Експорт дозволятиметься лише за погодженням міністерств енергетики та економіки
- Мета — забезпечення внутрішнього ринку ресурсами в умовах потенційного дефіциту
- Очікується зниження тиску на внутрішні ціни
Зниження частки біопального
Уряд також планує змінити структуру пального для кінцевого споживача.
- Зменшення частки біопального у бензині
- Очікуваний ефект — зниження кінцевої вартості пального
- Біопальне зазвичай дорожче у виробництві, що впливає на роздрібну ціну
Стратегічні запаси та готовність до кризи
Румунія вже оцінює свою енергетичну безпеку на випадок подальшого загострення ситуації.
- Запаси пального — на 45 днів внутрішнього споживання
- Це створює короткостроковий буфер стабільності
- Однак потребує додаткових заходів у разі тривалої кризи
Фінансова підтримка бізнесу
Для пом’якшення впливу високих цін уряд запускає програму допомоги.
- 652 млн леїв (≈147,23 млн дол.) державної допомоги
- Підтримка діятиме до кінця року
- Близько 6200 компаній отримають компенсації
- Основні отримувачі — перевізники вантажів і пасажирів