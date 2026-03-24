Румунія вводить обмеження на ціни та експорт пального через війну в Ірані

Уряд Румунії готується запровадити екстрені заходи на паливному ринку: обмеження націнок, контроль експорту та державну підтримку перевізників. Причиною стало загострення ситуації на глобальному енергетичному ринку через війну в Ірані, що вже впливає на ціни та доступність пального в Європі.

Екстрене втручання держави в ринок пального

Причини та рішення уряду

Румунський уряд оголосив про підготовку надзвичайного декрету, який має стабілізувати ситуацію на паливному ринку на тлі зовнішніх шоків.

  • Оголошення кризової ситуації на ринку пального
  • Обмеження торговельної націнки на паливо
  • Термін дії заходів — 6 місяців із можливістю продовження ще на 3 місяці
  • Головний фактор — економічні наслідки війни в Ірані для глобального ринку енергоносіїв

Контроль експорту та внутрішній баланс

Одним із ключових інструментів стане контроль за вивезенням пального за межі країни.

  • Експорт дозволятиметься лише за погодженням міністерств енергетики та економіки
  • Мета — забезпечення внутрішнього ринку ресурсами в умовах потенційного дефіциту
  • Очікується зниження тиску на внутрішні ціни

Зниження частки біопального

Уряд також планує змінити структуру пального для кінцевого споживача.

  • Зменшення частки біопального у бензині
  • Очікуваний ефект — зниження кінцевої вартості пального
  • Біопальне зазвичай дорожче у виробництві, що впливає на роздрібну ціну

Стратегічні запаси та готовність до кризи

Румунія вже оцінює свою енергетичну безпеку на випадок подальшого загострення ситуації.

  • Запаси пального — на 45 днів внутрішнього споживання
  • Це створює короткостроковий буфер стабільності
  • Однак потребує додаткових заходів у разі тривалої кризи

Фінансова підтримка бізнесу

Для пом’якшення впливу високих цін уряд запускає програму допомоги.

  • 652 млн леїв (≈147,23 млн дол.) державної допомоги
  • Підтримка діятиме до кінця року
  • Близько 6200 компаній отримають компенсації
  • Основні отримувачі — перевізники вантажів і пасажирів

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters

