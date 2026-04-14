Іран може тимчасово зупинити постачання через Ормузьку протоку: ринок балансує між дефіцитом і очікуванням переговорів

Іран розглядає можливість короткострокової паузи у транспортуванні нафти через Ормузьку протоку — ключову артерію світового нафтового ринку. Попри вже обмежені обсяги постачання, біржові ціни знизилися, що свідчить про розрив між фізичним дефіцитом і очікуваннями інвесторів щодо стабілізації ситуації.

Ринок нафти: дефіцит у реальному секторі проти оптимізму бірж

Пауза Ірану як фактор загострення дефіциту

Іран може призупинити власні постачання нафти через Ормузьку протоку на кілька днів. Це рішення розглядається як спроба уникнути ескалації перед новим раундом переговорів щодо припинення вогню.

Ормузька протока — стратегічний морський коридор, через який проходить значна частина світових постачань нафти.

— стратегічний морський коридор, через який проходить значна частина світових постачань нафти. Іран залишається однією з небагатьох країн , що продовжують транспортування нафти в умовах конфлікту.

, що продовжують транспортування нафти в умовах конфлікту. Більшість інших постачальників вже скоротили або припинили перевезення через посилення контролю з боку ВМС США.

через посилення контролю з боку ВМС США. Навіть короткострокова пауза означає додаткове скорочення фізичних обсягів на ринку, де вже відсутній резерв пропозиції.

Цінова реакція: ринок ф’ючерсів ігнорує дефіцит

Попри потенційне скорочення постачання, ф’ючерсні контракти демонструють протилежну динаміку:

Ціна нафти Brent знизилася на $1,55 — до рівня трохи нижче $98 за барель .

— до рівня трохи нижче . Інвестори орієнтуються на очікування успішних переговорів, які можуть відновити постачання.

Банк ANZ прогнозує, що ціна залишатиметься вище $90 за барель до кінця року, навіть без реалізації найгірших сценаріїв.

Це свідчить про зростаючий розрив між фізичним ринком і фінансовими очікуваннями, де реальний дефіцит не відображається повною мірою у цінах.

Баланс ризиків: можливість ескалації зберігається

Ситуація залишається нестабільною, оскільки остаточне рішення Ірану не визначене:

Корпус вартових ісламської революції може спробувати перевірити ефективність морської блокади США .

. Такий крок здатен миттєво скоротити постачання та підвищити премії за ризик у цінах нафти.

та підвищити у цінах нафти. Наразі Тегеран демонструє прагнення уникнути ескалації та зберегти контроль над ситуацією.

Ринок у режимі ручного моніторингу

Учасники ринку уважно відстежують кожне окреме постачання:

Кожен танкер розглядається як критичний елемент балансу попиту і пропозиції .

. Непроведені відвантаження одразу впливають на загальний дефіцит .

. Поточний стан ринку характеризується як вкрай напружений, без запасу міцності.

Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів

Відсутність резервних потужностей означає, що будь-яке скорочення постачання миттєво впливає на баланс ринку.

означає, що будь-яке скорочення постачання миттєво впливає на баланс ринку. Залежність від вузьких логістичних маршрутів , таких як Ормузька протока, підвищує системні ризики.

, таких як Ормузька протока, підвищує системні ризики. Формується ситуація, коли фізичний дефіцит може швидко трансформуватися у цінові шоки у разі ескалації.

Зміни у ціноутворенні

Спостерігається розрив між спотовим (фізичним) ринком і ф’ючерсами .

. Ф’ючерсні ціни враховують очікування нормалізації, а не поточний дефіцит.

У разі загострення конфлікту можливе різке зростання премій за ризик у короткострокових контрактах.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com