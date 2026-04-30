Бензин у США подорожчав до максимуму з 2022 року через новий стрибок цін на нафту

Середня ціна звичайного бензину у США зросла до 4,23 долара за галон — найвищого рівня з липня 2022 року. За тиждень пальне подорожчало на 12 центів, а з кінця лютого, коли почався конфлікт навколо Ірану, ціна зросла на 1,25 долара за галон. Головний чинник — подорожчання нафти й невизначеність на ринку, що напряму тисне на витрати споживачів.

Нафтовий ринок знову штовхає ціни на АЗС вгору

  • Національна середня ціна бензину у США досягла 4,23 долара за галон.
  • Це вище за попередній квітневий максимум — 4,17 долара за галон, зафіксований 9 квітня.
  • Коротке здешевлення у квітні було повністю нівельоване після нового зростання цін на нафту.
  • Ринок реагує на невизначеність навколо іранського конфлікту, який посилює волатильність нафтових котирувань.

Для споживачів це означає повернення до багаторічних максимумів

  • У грудні, січні та лютому середня ціна бензину у США переважно трималася нижче 3 доларів за галон.
  • Це був перший тривалий період такого рівня майже за п’ять років.
  • Після цього ціна зросла на 1,25 долара за галон, що суттєво збільшує витрати водіїв.
  • Усі 50 штатів мають середню ціну бензину вище 3 доларів за галон з 11 березня.

Розрив між штатами показує нерівномірний тиск на споживачів

  • Найдешевший бензин залишається в Оклахомі — 3,66 долара за галон.
  • Джорджія, Канзас і Арканзас — єдині штати, де ціна ще тримається нижче 3,75 долара за галон.
  • На верхній межі — п’ять штатів із цінами понад 5 доларів за галон.
  • Каліфорнія має найвищу середню ціну — 5,98 долара за галон.
  • Різниця між Каліфорнією та Оклахомою становить 2,32 долара за галон.
  • 31 штат і Вашингтон, округ Колумбія, уже мають середню ціну бензину вище 4 доларів за галон.

Чому ціни так відрізняються

  • Податки є одним із ключових чинників: федеральні та штатні податки становили понад 14% середньої ціни галона у 2023 році.
  • Географія та інфраструктура також впливають на ціну: штати ближче до НПЗ або трубопровідних мереж мають нижчі транспортні витрати.
  • Ізольовані ринки можуть стикатися з обмеженнями постачання, що підвищує ціни.
  • У Каліфорнії додатковий тиск створюють екологічні вимоги до чистішої бензинової суміші, яку виробляє обмежена кількість НПЗ.

Висновки для ринку нафти й нафтопродуктів

  • Ціна бензину напряму залежить від нафтової волатильності: нове зростання нафти швидко повернуло ціни на АЗС до рівнів, яких не було з липня 2022 року.
  • Короткострокове здешевлення не стало стійким трендом, бо очікування щодо можливого врегулювання конфлікту не закріпилися на ринку.
  • Споживачі мають обмежений вплив на ціну, оскільки вартість формується не лише попитом, а й нафтовими котируваннями, податками, логістикою, інфраструктурою та регіональними правилами.
  • Дорогі штати отримують сильніший удар: коли нафта різко дорожчає, уже наявні регіональні витрати посилюють кінцеву ціну для водіїв.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Investopedia

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

