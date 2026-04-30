Бензин у США подорожчав до максимуму з 2022 року через новий стрибок цін на нафту

Середня ціна звичайного бензину у США зросла до 4,23 долара за галон — найвищого рівня з липня 2022 року. За тиждень пальне подорожчало на 12 центів, а з кінця лютого, коли почався конфлікт навколо Ірану, ціна зросла на 1,25 долара за галон. Головний чинник — подорожчання нафти й невизначеність на ринку, що напряму тисне на витрати споживачів.
Нафтовий ринок знову штовхає ціни на АЗС вгору
- Національна середня ціна бензину у США досягла 4,23 долара за галон.
- Це вище за попередній квітневий максимум — 4,17 долара за галон, зафіксований 9 квітня.
- Коротке здешевлення у квітні було повністю нівельоване після нового зростання цін на нафту.
- Ринок реагує на невизначеність навколо іранського конфлікту, який посилює волатильність нафтових котирувань.
Для споживачів це означає повернення до багаторічних максимумів
- У грудні, січні та лютому середня ціна бензину у США переважно трималася нижче 3 доларів за галон.
- Це був перший тривалий період такого рівня майже за п’ять років.
- Після цього ціна зросла на 1,25 долара за галон, що суттєво збільшує витрати водіїв.
- Усі 50 штатів мають середню ціну бензину вище 3 доларів за галон з 11 березня.
Розрив між штатами показує нерівномірний тиск на споживачів
- Найдешевший бензин залишається в Оклахомі — 3,66 долара за галон.
- Джорджія, Канзас і Арканзас — єдині штати, де ціна ще тримається нижче 3,75 долара за галон.
- На верхній межі — п’ять штатів із цінами понад 5 доларів за галон.
- Каліфорнія має найвищу середню ціну — 5,98 долара за галон.
- Різниця між Каліфорнією та Оклахомою становить 2,32 долара за галон.
- 31 штат і Вашингтон, округ Колумбія, уже мають середню ціну бензину вище 4 доларів за галон.
Чому ціни так відрізняються
- Податки є одним із ключових чинників: федеральні та штатні податки становили понад 14% середньої ціни галона у 2023 році.
- Географія та інфраструктура також впливають на ціну: штати ближче до НПЗ або трубопровідних мереж мають нижчі транспортні витрати.
- Ізольовані ринки можуть стикатися з обмеженнями постачання, що підвищує ціни.
- У Каліфорнії додатковий тиск створюють екологічні вимоги до чистішої бензинової суміші, яку виробляє обмежена кількість НПЗ.
Висновки для ринку нафти й нафтопродуктів
- Ціна бензину напряму залежить від нафтової волатильності: нове зростання нафти швидко повернуло ціни на АЗС до рівнів, яких не було з липня 2022 року.
- Короткострокове здешевлення не стало стійким трендом, бо очікування щодо можливого врегулювання конфлікту не закріпилися на ринку.
- Споживачі мають обмежений вплив на ціну, оскільки вартість формується не лише попитом, а й нафтовими котируваннями, податками, логістикою, інфраструктурою та регіональними правилами.
- Дорогі штати отримують сильніший удар: коли нафта різко дорожчає, уже наявні регіональні витрати посилюють кінцеву ціну для водіїв.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Investopedia