Запаси нафти у США знижуються, але ринок реагує падінням цін

Комерційні запаси нафти у США за тиждень до 1 травня скоротилися на 2,3 млн барелів — до 457,2 млн барелів. Попри це, вони залишаються на 1% вище п’ятирічного середнього рівня для цього періоду року. Ринок нафти й нафтопродуктів отримав суперечливий сигнал: запаси сирої нафти знижуються, але ціни Brent і WTI різко впали на тлі політичних новин щодо Ірану.
Сира нафта: скорочення запасів без цінової підтримки
- За даними EIA, запаси сирої нафти у США зменшилися на 2,3 млн барелів за тиждень, що завершився 1 травня.
- Комерційні запаси становлять 457,2 млн барелів.
- Рівень запасів усе ще на 1% вище п’ятирічного середнього показника для цього часу року.
- За останні 6 тижнів запаси сирої нафти у США загалом зросли на 1 млн барелів.
Розрив між оцінками API та EIA
- API днем раніше повідомив про скорочення запасів сирої нафти на 8,1 млн барелів.
- EIA показало менше зниження — 2,3 млн барелів.
- Різниця між оцінками частково пояснюється часовим фактором: великі скорочення й прирости можуть відображатися у суміжних звітних тижнях, а не в одному релізі.
Ціни: геополітика переважила статистику запасів
- У середу ціни на нафту різко впали після того, як президент Дональд Трамп зупинив проєкт Freedom, пославшись на значний прогрес у напрямку фінальної угоди з Іраном.
- Станом на 9:49 ранку в Нью-Йорку Brent торгувався по 102,50 долара за барель.
- Падіння Brent за день становило 7,33 долара, або 6,67%.
- Порівняно з аналогічним часом минулого тижня Brent був нижчим приблизно на 14 доларів за барель.
- WTI торгувався по 95,78 долара за барель, втративши 6,49 долара, або 6,35% за день.
- За тиждень WTI знизився майже на 9 доларів за барель.
Бензин: запаси скорочуються другий тиждень поспіль
- Запаси автомобільного бензину зменшилися на 2,5 млн барелів.
- Тижнем раніше вони вже скоротилися на 6,1 млн барелів.
- Середньодобове виробництво бензину знизилося до 9,6 млн барелів на добу.
- Для споживачів пального це важливий сигнал: скорочення запасів і виробництва бензину відбувається в умовах, коли попит не демонструє слабкості.
Дистиляти: найвразливіша частина паливного балансу
- Запаси середніх дистилятів зменшилися на 1,3 млн барелів.
- Виробництво дистилятів знизилося до середнього рівня 4,9 млн барелів на добу.
- Запаси дистилятів залишаються на 11% нижче п’ятирічного середнього рівня.
- Висновок: саме дистиляти виглядають найнапруженішим сегментом ринку нафтопродуктів, оскільки їхні запаси не просто скорочуються, а й залишаються істотно нижчими за історичну норму.
Попит: високі ціни не зламали споживання
- Сукупне постачання нафтопродуктів, яке використовується як індикатор попиту в США, за останні 4 тижні становило в середньому 20,3 млн барелів на добу.
- Це на 2,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
- Попит на бензин за останні 4 тижні становив у середньому 9,0 млн барелів на добу.
- Середнє постачання дистилятів за 4 тижні становило 3,8 млн барелів на добу, що на 3,5% більше у річному вимірі.
- Висновок: споживання пального залишається стійким, попри попереднє зростання цін. Для ринку це означає, що падіння котирувань нафти не обов’язково одразу знімає напруження у сегменті готових нафтопродуктів.
Головний висновок
- Статистика EIA показує одночасно скорочення запасів сирої нафти, бензину та дистилятів.
- Водночас ціни Brent і WTI різко знизилися через політичний фактор, пов’язаний із прогресом щодо угоди з Іраном.
- Для паливного ринку ключовим ризиком залишається не лише ціна на нафту, а й баланс готових нафтопродуктів.
- Найбільш показовий індикатор — дистиляти: їхні запаси на 11% нижчі за п’ятирічну норму, а попит у річному вимірі зріс на 3,5%.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com