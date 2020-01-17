За ключовими показниками діяльності 2019 рік став найкращим у торгівлі енергоресурсами — УЕБ

За ключовими показниками діяльності 2019 рік став найкращим у торгівлі енергоресурсами. Протягом року було реалізовано енергоресурсів на суму більше 58 млрд. грн. (з урахуванням обсягів торгівлі з використанням диференціалів), що у 2,5 рази більше, ніж минулого року.

Про це повідомила пресслужба УЕБ.

Всього було проведено 758 торгових сесій, за результатами яких укладено 10295 біржових угод. Рекордними за кількістю торгових сесій виявилися листопад та грудень, а середньорічне значення склало 63 торгові сесії на місяць.

Таким чином, у 2019 році кількість торгових сесій зросла на 12%, кількість укладених угод – на 4%, кількість учасників – на 59% порівняно з показником рік назад.

Знаковою подією у 2019 році став запуск біржових аукціонів з купівлі-продажу електроенергії. Перший аукціон відбувся 27 червня. Відтоді УЕБ проводить аукціони з продажу електроенергії для цілей ПСО, аукціони з продажу електричної енергії державних підприємств та купівлі-продажу типів графіків навантаження для інших учасників ринку. Так, 2019 року близько половини обсягу торгів у грошовому вираженні припадало на електроенергію, переважна частина з якої – обсяги, передбачені для потреб населення відповідно до ПСО.

Важливим досягненням УЕБ минулого року було залучення до біржових торгів природним газом компанії із структури Нафтогаз України. В результаті, Нафтогаз Трейдинг реалізувала на біржових торгах 123 млн. куб. м. природного газу.

У системі Прозорро.Продажі УЕБ зберігала лідерські позиції. Успішні аукціони дозволяють наповнювати бюджети різних рівнів. У 2017-2018 рр. збільшення мінімальної ціни в середньому сягало 16 % — у гривневому еквіваленті це близько 155 мільйонів гривень. А вже у 2019-му досягло 54%. Тобто організатори аукціонів додатково поверх оголошеної ціни отримали більше 232 мільйонів гривень.

«2019 рік був наднасиченим трансформаційними процесами на ринках, але ми зуміли впоратися з усіма викликами і створили потужну основу для функціювання лібералізованих ринків електроенергії та енергоресурсів в державі. УЕБ, в рамках реформи ринку, запустила торгівлю електроенергією на ринку двосторонніх договорів, нам вдалося створити високу ліквідність на ринку природного газу та залучити до торгів найбільшу державну газову компанію. В рамках реформи газового ринку, УЕБ повністю була розроблена та впроваджена модель роботи короткострокового ринку природного газу для торгівлі стандартизованими продуктами в режимі добового балансування. А досягнута в 2019 році цифра в 1000 учасників, говорить про визнання біржі, довіру учасників, підтверджує рівновідаленість та транспарентність УЕБ.» — прокоментував результати минулого року Голова біржового комітету Української енергетичної біржі Олексій Дубовський.