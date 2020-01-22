Азербайджан призывает страны ОПЕК+ соблюдать договоренности по сокращению добычи нефти

Обновлено: Январь 22, 2020. Тэги: , , ,

Азербайджан призывает страны ОПЕК+ соблюдать договоренности по сокращению добычи нефти

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал страны ОПЕК+ соблюдать договоренности по сокращению добычи нефти.

Об этом он заявил на встрече с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо в Давосе, пишет АНГИ.

«Мы действительно создали уникальный формат партнерства. Считаю, что нет другой такой международной организации, которая обладала бы данным форматом, и не только форматом, но и в то же время эффективно исполняла решения. Порой трудно прийти к договоренности даже внутри одной организации. Однако, страны, являющиеся и не являющиеся членами ОПЕК, крупные и малые производители нефти объединились», — отметил он.

По словам Ильхама Алиева, было нелегко добиться определенного сокращения добычи даже между некоторыми странами-членами.

«Конечно, были очень эффективный мониторинговый процесс, а также вопрос доверия. Считаю, что все члены данного процесса в настоящее время стараются выполнять договоренности», — отметил он.

Президент добавил, что Азербайджан рассчитывает на усиление сотрудничества с ОПЕК.

«Азербайджан уже проявляет себя как член ОПЕК. Уверен, это так и будет продолжаться», — цитирует его АНГИ.

Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, подчеркнул, что президент Алиев стал первым, кто 5 лет назад на Всемирном экономическом форуме призвал все члены ОПЕК и страны, не являющиеся членами ОПЕК, к объединению и совместной работе.

«Раньше никто с такой инициативой не выступал. Используя эту глобальную платформу, вы призвали всех нас консолидироваться и работать вместе. Все мы находились в одинаковом положении, так как все мы производили одну и ту же нефть и продавали ее на одних и тех же рынках. В то время цены на рынке упали более чем на 80%», — отметил он.

Сделка по сокращению добычи нефти на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года действовала до апреля 2020 года, но ввиду неопределенностей с ростом спроса на нефть в декабре 2019 года было принято решение об увеличении квот до 1,7 млн б/с на первый квартал 2020 года.

Так, с 1 января 2020 года страны ОПЕК дополнительно снизят объем добычи нефти на 372 тыс. б/с, страны не-ОПЕК — на 131 тыс. б/с.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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