Уряд змінив формування ціни на газ для населення

Кабінет міністрів обмежив ціну продажу НАК «Нафтогаз України» газу для споживачів з пільговими умовами (ПСО) — тепловикам і населенню — не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення ціни газу на нідерландському хабі TTF.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду від 24 січня.

«З 1 січня 2020 року НАК “Нафтогаз України” здійснює продаж/постачання природного газу… за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною», — йдеться у тексті документа.

«Термінал» писав, ціни у платіжках за газ, яку отримуватимуть українці у січні і лютому, будуть значно нижчими, ніж взимку минулого року.Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду.