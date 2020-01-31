НЕК “Укренерго” сформувала рахунки в системі MMS

Обновлено: Январь 31, 2020. Тэги: ,

НЕК “Укренерго” сформувала рахунки в системі MMS

НЕК “Укренерго” сформувала рахунки в системі MMS, підписані ЕЦП, за небаланси та балансуючу енергію за період 11-20 січня 2020 р. 

Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.

Деталізований розрахунок складових рахунків, а також детальний опис роботи з рахунками можна знайти у персональному кабінеті системи MMS.Для завантаження рахунків потрібно на екрані Меню Розрахунок – Рахунок – Огляд натиснути на кнопку PDF:

При цьому, перевірити ЕЦП можна за посиланням https://acskidd.gov.ua/verify, завантаживши відповідний файл.

Нагадуємо, що згідно з Правилами ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168, оплата повинна бути здійснена протягом одного банківського дня. Однак, беручи до уваги фактичне отримання рахунків в робочій день 31.01.2020, а також необхідність повернення коштів СВБ та ППБ за оплачені рахунки, які з’явились в системі MMS 24.01.2020, для уникнення застосування санкцій щодо статусу “Переддефолтний” (згідно з п. 1.7.1 Правил ринку) НЕК “Укренерго” повинна отримати кошти до 18:00 04 лютого 2020 р.

Оплата за небаланси та балансуючу енергію повинна бути здійснена виключно на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання № UA583004650000026032300813715. В разі оплати на будь-який інший р/р НЕК “Укренерго”, рахунок буде вважатися неоплаченим з подальшим застосуванням санкцій щодо статусу “Переддефолтний”.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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