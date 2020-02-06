ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: На историю с коронавирусом отреагировал не рынок нефти, а спекулянты — Рябцев

Мировые рынки резко отреагировали на ситуацию с коронавирусом в Китае. Особо чувствительными оказались нефтяные торговые площадки — котировки обвалились до годового минимума.Что сейчас происходит с ценами на нефть?



Об этом в комментарии рассказал директор специальних проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

На историю с коронавирусом отреагировал не рынок нефти, а спекулянты, которые к рынку нефти не имеют никакого отношения. Они торгуют не нефтью, а вторичными финансовыми инструментами, которые называются деривативами. Они, чтобы заработать на росте или снижении котировок, используют любой информационный повод. Поэтому все заявления о том, что якобы Китай сократил объемы потребления нефти или ее импорт из-за коронавируса, выглядят, по меньшей мере, странно. Такие заявления направленны только на одну цель – убедить непрофессиональных участников биржевых торгов в том, что то или иное событие способно оказать влияние на соотношение спроса и предложения на энергетических рынках.

Насколько влияет история с коронавирусом на рынок физической нефти?

Эти события давят только на поведение биржевых спекулянтов. Но, судя по информации СМИ, Китай, который является крупнейшим в мире импортером энергоресурсов, сейчас действительно переживает сложнейшее время. Дают себя знать срыв новогодних праздников, замораживание транспортных перевозок и так далее… Все передаваемые ужасы — попытка отдельных средств массовой информации увеличить количество просмотров за счет публикации новостей с негативным контекстом. К примеру, мало кто передает данные о количестве выздоровевших, или о динамике именно выздоровевших. Все только то и делают, что рассказывают о смертях. А китайские власти приняли все необходимые усилия, даже сверх того, чтобы справиться с проблемой… Почему-то никто не говорит, что в мире от осложнений гриппа ежегодно умирают 650 тысяч человек. Кстати, это никаким образом не влияет на нефтяные котировки. Что касается Китая, то автобусы маршрутные стоят, но увеличилось число «скорых», масштаб патрулирования, огромное количество самолетов прилетело в КНР с гуманитарной и другой помощью, строятся клинические мобильные комплексы, завозится много оборудования, установлено множество генераторов. И для всего этого нужна техника, а для нее надо топливо. Поэтому я очень сомневаюсь, что количество потребляемого топлива в Китае сократилось.

Но нефтяные котировки падают?

Повторюсь – любой информационный повод используется биржевыми спекулянтами, чтобы заработать на колебаниях котировок. ОПЕК тоже отреагировала. Участники картеля заговорили о проведении внеочередной сессии для решения возникшей проблемы со снижением цен на нефть…

Какая цель ОПЕК?

Заработать как можно больше. Они тоже увидели в нынешнем информационном поводе эту прекрасную возможность. Один доллар нефтяных котировок в мировом масштабе – это в целом четыре триллиона долларов, которые можно благополучным образом поделить между участниками ОПЕК. Поэтому картель и будет рассказывать, как он сейчас озабочен. К сожалению, людей с критическим мышлением в мире всего пять процентов. А думать нужно. Тем не менее, цены на нефть упали до годового минимума… Действительно, цена упала на несколько процентов. Вспомните ситуацию с якобы атакой дронами нефтяных мощностей Саудовской Аравии. Стоимость нефти тоже упала, но потом скандал быстро заглох и всем стало понятно, что на самом деле случившееся никакого влияния на добычу нефти не оказало. Но кто-то заработал на этом миллиарды. Точно также зарабатывают сейчас на коронавирусе. Но влияние его на рынок ограниченное. Если посмотреть на цены контрактов на поставку реальной, физической нефти, то они не изменились.

То есть, на украинских АЗС в ближайшее время ничего существенного не произойдет?

Нет. У нас цены на заправках определяются в данный конкретный момент соглашениями, достигнутыми между президентом и трейдерами, которые к коронавирусу не имеют отношения. Зеленский заявил, что цены на нефтепродукты завышены. Стоимость должна составлять один доллар десять центов и потребовал снижения цен до этого уровня. Трейдеры согласились с этим, но в обмен на закрытие нелегальных АЗС. Подзаборные заправки действительно закрывают, аж 178 штук ликвидировали.

В разгар истории со снижением цен на наших АЗС вы сказали, что на законодательном уровне нет механизмов, дабы добиться этого от трейдеров. Но ведь в итоге получилось…

Получилось только благодаря неформальным договоренностям. В Украине, к сожалению, не все определяется наличием законодательной базы. Любой трейдер понимает, что если он не будет реагировать на «настойчивые просьбы» власти, то его будут кошмарить. К нему быстро придут налоговики, пожарные, полиция, представители местной власти и начнут говорить о его рабочих «промахах». То есть, придраться найдут к чему. Есть еще Антимонопольный комитет, который у одних нарушения замечает, а у других – нет. К примеру, по решению АМКУ, компания, которая имеет всего 59 заправок из шести с половиной тысяч действующих, пользуется монопольным положением на рынке. А объясняется это тем, что против этого трейдера ведутся какие-то разработки.

Так кому из трейдеров такое нужно?

Никому. Вот они и согласились с президентом. «Взяли под козырек», и выполнили предписание, вне зависимости от цены на нефть, стоимости топлива на границе, курса гривни. Такая у нас реальность.

Все идет в ручном режиме?

Да. Правительство ничего не сделало на законодательном уровне, не предприняло ни единого шага, чтобы ситуация с нелегальными заправками не повторилась. Просто провели рейды и все. Сейчас эти «левые» АЗС открываются снова, только в других местах.