Российский трубоукладчик «Академик Черский» планируют использовать для Северного потока -2

Обновлено: Февраль 11, 2020. Тэги: , , ,

Российский трубоукладчик «Академик Черский» планируют использовать для Северного потока -2

Судно «Академик Черский» после модернизации и дооснащения может быть использовано для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2″, остановленного из-за санкций США.

Об этом сообщает DW.

Построенное в Китае судно принадлежит «Газпрому», который приобрел его в 2015 году. Предполагается, что «Академик Черский» будет задействован при завершении строительства газопровода «Северный поток — 2″, остановленного из-за санкций США.

Ранее, в декабре 2019 года, судна-трубоукладчики швейцарской компании Allseas, ранее работавшей на проекте, покинули регион работы на Балтике, когда из 2460 км трубопровода оставалось уложить около 160 км.

На тот момент Россия не располагала необходимой техникой для завершения строительства. «Таких судов, которые прямо сегодня могли бы приступить к работе, нет», — заявил 24 декабря 2019 года глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

В январе 2020 года зампредседателя «Газпрома» Елена Бурмистров заявила, что «Северный поток — 2″ построен почти на 94 процента и будет завершен российской стороной. Летом 2019 года «Академик Черский» впервые работал на морском обустройстве Киринского и Южно-Киринского месторождений.

Как указано на сайте компании «Газпром флот», краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» «предназначено для укладки трубопроводов от 6 до 60 дюймов в диаметре».

Читайте еще, «Газпром» для поддержания в рабочем состоянии нового трубопровода на территории Германии перебрасывает в него газ из действующего «Северного потока», но деньги все равно теряет. Строительство «Северного потока — 2″ приостановлено, но по первой нитке газопровода Eugal — его продолжения на территории Германии до границы с Чехией — с 1 января 2020 года газ официально уже пошел.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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