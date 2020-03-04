22 тисячі домогосподарств встановили сонячні панелі

Обновлено: Март 04, 2020. Тэги: , ,

22 тисячі домогосподарств встановили сонячні панелі

Сума інвестування сягає близько 450 млн євро, а загальна потужність встановлених сонячних електростанцій — понад 553 МВт.

За даними Держенергоефективності, в Україні близько 22 тисяч домогосподарств встановили сонячні панелі  тавикористовують «чисту» електроенергію.

“Сонячні станції у домогосподарствах — це мала розподілена генерація та абсолютний тренд у світі. Чим більше, людей стають виробниками електричної енергії, тим менше монополій та зловживань. Тому виробництво чистої енергії домогосподарствами для власних потреб це дуже правильний напрям. Відповідно зміна умов для цієї категорії недоцільна”, — -зазначив Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Загалом, найбільшу кількість сонячних панелей українці встановили у таких областях: Дніпропетровській – понад 2700, Тернопільській – більше 2000 та Київській – майже 1800.

Для прикладу, у 2014 році налічувалося лише близько 20 таких домогосподарств, а вже у 2019 році майже 15 тис родин перейшли на «чисту» електроенергію.

«Термінал» писав, станом на 1 жовтня 15 тис. домогосподарств в Україні використовують СЕС, загальною потужністю 345 МВт інвестувавши 300 млн євро в сонячні панелі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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