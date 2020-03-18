Нефть подешевеет до $25 за баррель — прогноз Deutsche Bank

Deutsche Bank снизил прогноз цены нефти марки Brent. По расчётам аналитиков банка во 2−3 кварталах 2020 года она может снизиться до $ 25 за баррель.

Как указывает Reuters, аналитики Deutsche Bank изменили прогноз на ожиданиях, что нынешний нефтяной кризис может оказаться хуже, чем мировой финансовый кризис 2008 года, пишет EADaily.

«Даже если распространение COVID-19 будет остановлено завтра, разрушение спроса из-за пандемии уже запустило цепную реакцию, которая будет продолжаться», — говорится в сообщении банка.

Ранее они полагали, что Brent будет стоить в этот период $ 53 за баррель. Новый прогноз на четвертый квартал составляет $ 35 за баррель, на первое полугодие 2021 года — $ 40 за баррель.

Для сорта WTI прогноз на следующий год находится на уровне $ 52 за баррель, на 2023 год — $ 57 за баррель, на 2024 год — $ 60 за баррель.