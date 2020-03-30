Российская нефть Urals подешевела до минимума с 1999 года

Российский сорт нефти Urals с поставкой в Северо-Западную Европу подешевел в пятницу, 27 марта, в абсолютном исчислении до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам) — это минимум с 1999 года. За неделю стоимость отечественного сорта упала на $5,51 за баррель.

Передает Investing.com.

В итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец.

Дисконт российской нефти к североморской вырос до рекордных $4,75 — это максимальный разрыв с 2008 года. Хотя еще в конце 2019 года Urals продавалась с премией: котировки отечественной нефти поддерживали дефицит сернистой нефти из-за ограничительных мер США против Венесуэлы и авария на нефтепроводе «Дружба».

В Средиземноморье снижение не настолько значимое — баррель Urals c поставкой CIF в Аугусте (Италия) стал дешевле на $4,26, до $18,45 за баррель. На этом базисе это минимальная цена с 2002 года.

Cтоимость морских партий нефти Urals снизилась на фоне информации об увеличении отгрузок из российских портов в апреле почти на 13% по сравнению с мартом. Рост поставок ожидается из-за начала сезона ремонтов на НПЗ России, а также завершения действия сделки ОПЕК+.

Ранее «Терминал» писал о том, что нефть Urals рухнула ниже $20.