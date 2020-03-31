Казахстан с апреля приостанавливает импорт из РФ бензина, дизельного и авиатоплива

Казахстан вводит временный запрет на ввоз нефтепродуктов из России, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

Передает Прайм.

«Республика Казахстан вводит временный запрет на ввоз из Российской Федерации бензинов, дизельного и авиационного топлива на внутренний рынок Казахстана», — говорится в сообщении Минэнерго.

Кроме того, Казахстан отменяет запрет на вывоз с территории республики автомобильным транспортном товаров, относящихся к группам 2709, 2710, 2902, 3403, 3811 кодов ТН ВЭД ЕАЭС (горюче-смазочные материалы).

Данные меры, утвержденные приказом главы ведомства, вступят в силу с 1 апреля текущего года.

Источник в нефтегазовой отрасли сообщил, что принятые меры нацелены на недопущение возникновения избытка нефтепродуктов на внутреннем рынке и на стимулирование экспорта.

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