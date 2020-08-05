Держгеонадра повторно виставила на аукціон 8 ділянок за півціни

Державна служба геології та надр (Держгеонадра) України повторно виставила на аукціон вісім вуглеводневих ділянок, торги щодо яких не відбулися через відсутність на них заявок.

Про це глава відомства Роман Опімах написав на сторінці в Facebook.

Лоти виставлені з дисконтом 50%. Торги відбудуться 6 серпня 2020 року.

Глава Держгеонадр зазначив, що всі вісім об’єктів номіновані надрокористувачами три місяці тому, проте падіння цін на вуглеводні і світова криза, викликаний пандемією, негативно вплинули на енергетичний ринок і, зокрема, стали причиною того, що кількість бажаючих брати участь в торгах виявилася недостатньою для їх проведення.

«У цей період ми пропонуємо для електронних торгів тільки ті об’єкти, які номінують надрокористувачі, щоб мати гарантію: ринок відреагує на пропозицію і аукціони відбудуться. Втім, іноді співвідношення початкової вартості лоту і якості інвестиційної пропозиції з усіма ризиками не сприяє високій зацікавленості потенційних інвесторів», – пояснив Роман Опімах.