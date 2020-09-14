Проєкт “Північний потік-2” потрібно припинити — глава польського уряду

Проєкт “Північний потік-2” потрібно припинити, оскільки він загрожує європейській солідарності і ставить Білорусь та Україну в залежність від Росії.

Як повідомляє Укрінформ, на цьому під час спільної пресконференції після зустрічі прем’єр-міністрів країн Вишеградської групи у Любліні наголосив глава польського уряду Матеуш Моравецький.

“Ми вважаємо, що на цьому етапі енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2, оскільки він загрожує енергетичній солідарності і створює ситуацію ще більшої залежності Білорусі й України від Росії”, — заявив Моравецький.

Він зазначив, що використовуючи економічні механізми, такі як газопровід «Північний потік» чи «Північний потік-2″, Росія вже неодноразово припиняла подачу газу у газотранспортну систему України, відрізаючи тим самим його доступ до західних ринків.

“Ми закликаємо до європейської енергетичної солідарності, а не формування німецько-російського альянсу над нашими головами”, — наголосив Моравецький.

«Термінал» писав, палата представників Конгресу США схвалила зміни в законодавстві, які передбачають нові санкції проти компаній, причетних до будівництва російського газопроводу «Північний потік-2″.