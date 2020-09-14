Проєкт “Північний потік-2” потрібно припинити — глава польського уряду

Обновлено: Сентябрь 14, 2020. Тэги: ,

Проєкт “Північний потік-2” потрібно припинити — глава польського уряду
Проєкт “Північний потік-2” потрібно припинити, оскільки він загрожує європейській солідарності і ставить Білорусь та Україну в залежність від Росії.

Як повідомляє Укрінформ, на цьому під час спільної пресконференції після зустрічі прем’єр-міністрів країн Вишеградської групи у Любліні наголосив глава польського уряду Матеуш Моравецький.

“Ми вважаємо, що на цьому етапі енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2, оскільки він загрожує енергетичній солідарності і створює ситуацію ще більшої залежності Білорусі й України від Росії”, — заявив Моравецький.

Він зазначив, що використовуючи економічні механізми, такі як газопровід «Північний потік» чи «Північний потік-2″, Росія вже неодноразово припиняла подачу газу у газотранспортну систему України, відрізаючи тим самим його доступ до західних ринків.

“Ми закликаємо до європейської енергетичної солідарності, а не формування німецько-російського альянсу над нашими головами”, — наголосив Моравецький.

«Термінал» писав, палата представників Конгресу США схвалила зміни в законодавстві, які передбачають нові санкції проти компаній, причетних до будівництва російського газопроводу «Північний потік-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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