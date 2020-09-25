Міненерго розпочало активну роботу зі створення системи кіберзахисту, що стане ефективною в сучасних умовах.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, відкриваючи у режимі онлайн-конференції засідання Робочої групи з питань розбудови кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури енергетичної галузі Міненерго.

Актуальні питання кібербезпеки представники Міністерства сьогодні обговорюють із світовими виробниками — лідерами в сфері кібербезпеки та цифрових трансформацій, які зацікавились співпрацею у цьому напрямку.

«Як очільниця Міністерства енергетики я хочу не тільки зберегти вектори реформ в сфері кібербезпеки, що були розпочаті в галузі, але й прискорити їх реалізацію. Міненерго, як центральний орган виконавчої влади, відповідальний за безпеку й, зокрема, кібербезпеку енергетичних об’єктів, розпочало активну роботу зі створення системи, що дійсно стане ефективною в сучасних умовах», – наголосила Ольга Буславець.

В Україні є затверджена стратегія Уряду і прийняті нормативні акти, що дають загальну модель розвитку галузевих систем кібербезпеки у державі, також є останні нормативи та рекомендації Європейського союзу щодо заходів з кібербезпеки в енергетичному секторі, які використано як базу для розробки концептуального бачення.