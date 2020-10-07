За 9 місяців ОГТСУ протранспортував 15 млрд куб. м газу з Європи

За 9 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранспортував 14,8 млрд куб. м газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Це на 28% (3,2 млрд куб. м) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Обсяги завезення з європейських країн на 62% перевищують середні показники відповідних періодів у 2016-2019 роках.

«За останні п’ять років це рекордний обсяг постачання блакитного палива з ЄС. Зауважу, що в Україну імпортується лише третина від ввезеного газу. Решта на замовлення трейдерів йде до підземних сховищ газу. Додаткові обсяги на зберіганні посилюють енергетичну безпеку держави та можливості для внутрішнього ринку, оскільки у разі потреби пізніше українські трейдери зможуть домовитися із власником про покупку цього газу, який вже знаходиться на нашій території, – прокоментував генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон. – Також з жовтня Молдова розпочала зберігати газ в українських ПСГ, вже відбулися перші поставки. Це ще одне свідчення, що українська ГТС стає гарантом енергетичної безпеки для сусідніх країн, зокрема, для Молдови».

Всього за 9 місяців 2020 року імпорт із Словаччини склав майже 9,7 млрд куб. м (+33% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – майже 3,7 млрд куб. м (+14%), із Польщі – майже 1,5 млрд куб. м (+33%).

Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний на початку цього року, імпортовано 46%, або 6,8 млрд куб. м: зі Словаччини – майже 3,1 млрд куб.м, з Угорщини – майже 2,8 млрд куб. м, з Польщі – майже 1,0 млрд куб. м.

Зауважимо, що під час виконання ремонту газопроводу «Лупінг №4», що тривав згідно з графіком з 1 по 21 вересня, імпорт зі Словаччини здійснювався виключно шляхом віртуального заміщення через точку «Ужгород – Вельке Капушани».

З початку року в підземні сховища для зберігання в режимі «митний склад» було направлено 9,8 млрд куб. м імпортованих обсягів. Із них 62% (або 6,1 млрд куб. м) надійшли в режимі «shorthaul – митний склад» і 38% (3,8 млрд куб.м) в режимі «кордон – митний склад».

Всього за період січня-вересня транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 72 трейдери, з них 45 українських компаній та 27 іноземних. А послугами shorthaul та «митний склад» скористалися понад півсотні компаній – більша частина з яких є нерезидентами.

З листопада 2015 року блакитне паливо надходить В Україну за контрактами виключно з країн Європейського Союзу. Україна не має контракту на постачання газу з Російської Федерації.