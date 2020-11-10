За 10 місяців 2020 року АЗС Нафтогазу наростили продаж пального на третину

Обновлено: Ноябрь 10, 2020. Тэги: ,

За 10 місяців 2020 року АЗС Нафтогазу наростили продаж пального на третину

10 листопада 2020 р., м. Київ — Мережа АЗС U.GO (АТ «Укргазвидобування», дивізіон «Нафтогаз Нафта») у січні-жовтні 2020 року збільшила обсяг реалізації пального на третину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила пресслужба компанї.

Зокрема, за 10 місяців цього року мережа наростила:

  • загальний обсяг реалізованого пального — +31%;
  • обсяги продажу автогазу Shebel LPG — + 19%;
  • обсяги продажу дизельного пального Shebel — + 21%;
  • обсяги продажу бензинів Shebel 92 та Shebel 95 — +57% та +95% відповідно;
  • + 49% — обсяги продажів супутніх товарів.

При цьому продажі із використанням карток лояльності зросли більш, ніж вдвічі (з 25% до 52%).

Окрім цього, у жовтні 2020 року мережа встановила новий абсолютний рекорд добового продажу нафтопродуктів за всю історію свого існування — 179 м куб. (попередній рекорд становив 174 м куб. та був зафіксований у серпні цього року).

Такі результати, зокрема, стали можливими завдяки високій якості пального, реалізації проекту з ребрендингу АЗС, впровадження стандартів обслуговування клієнтів, запровадження програми лояльності та залучення нових клієнтів через акційні програми.

Читайте в «Терміналі» також, уряд затвердив оновлену редакцію статуту НАК “Нафтогаз України”, що наближає умови роботи компанії до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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