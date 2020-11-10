За 10 місяців 2020 року АЗС Нафтогазу наростили продаж пального на третину

10 листопада 2020 р., м. Київ — Мережа АЗС U.GO (АТ «Укргазвидобування», дивізіон «Нафтогаз Нафта») у січні-жовтні 2020 року збільшила обсяг реалізації пального на третину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомила пресслужба компанї.
Зокрема, за 10 місяців цього року мережа наростила:
- загальний обсяг реалізованого пального — +31%;
- обсяги продажу автогазу Shebel LPG — + 19%;
- обсяги продажу дизельного пального Shebel — + 21%;
- обсяги продажу бензинів Shebel 92 та Shebel 95 — +57% та +95% відповідно;
- + 49% — обсяги продажів супутніх товарів.
При цьому продажі із використанням карток лояльності зросли більш, ніж вдвічі (з 25% до 52%).
Окрім цього, у жовтні 2020 року мережа встановила новий абсолютний рекорд добового продажу нафтопродуктів за всю історію свого існування — 179 м куб. (попередній рекорд становив 174 м куб. та був зафіксований у серпні цього року).
Такі результати, зокрема, стали можливими завдяки високій якості пального, реалізації проекту з ребрендингу АЗС, впровадження стандартів обслуговування клієнтів, запровадження програми лояльності та залучення нових клієнтів через акційні програми.
Читайте в «Терміналі» також, уряд затвердив оновлену редакцію статуту НАК “Нафтогаз України”, що наближає умови роботи компанії до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).