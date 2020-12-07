Иран готовится к быстрому увеличению добычи нефти

Иран поручил своему министерству нефти подготовить нефтедобывающие предприятия к работе на полную мощность в течение трех месяцев. Президент ИРИ Хасан Рухани заявил, что его страна готовится к быстрому увеличению добычи нефти.

В Иране ожидают возможного ослабления санкций США, которое может последовать после инаугурации избранного президента США Джо Байдена, пишет АНГИ.

Хасан Рухани заявил, что Иран экспортировал более 2 млн баррелей нефти в день до 2018 года, когда США вышли из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий или «ядерная сделка») и вновь ввели санкции, сильно ударившие по иранской экономике и резко сократившие экспорт нефти.

Джо Байден, который должен вступить в должность 20 января 2021 года, пообещал вернуться к пакту 2015 года и снять санкции. Как пишет «Прайм», это будет сделано, если Тегеран будет придерживаться «строгого соблюдения ядерной сделки».

«Министерство нефти примет все необходимые меры для подготовки объектов нефтяной промышленности к производству и продаже — пропорционально имеющейся мощности — в следующие три месяца», — Хасан Рохани.

Сейчас, по оценкам, Иран экспортирует менее 300 тыс. баррелей нефти в день по сравнению с пиком в 2,8 млн в 2018 году.

Ранне «Терминал» писал, экспорт газа из Ирана увеличился на 88% за последние 7 лет. Об этом заявил генеральный директор Национальной иранской газовой компании Хасан Монтазер Торбати,