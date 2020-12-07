Иран готовится к быстрому увеличению добычи нефти

Обновлено: Декабрь 07, 2020. Тэги: ,

Иран готовится к быстрому увеличению добычи нефти

Иран поручил своему министерству нефти подготовить нефтедобывающие предприятия к работе на полную мощность в течение трех месяцев. Президент ИРИ Хасан Рухани заявил, что его страна готовится к быстрому увеличению добычи нефти.

В Иране ожидают возможного ослабления санкций США, которое может последовать после инаугурации избранного президента США Джо Байдена, пишет АНГИ.

Хасан Рухани заявил, что Иран экспортировал более 2 млн баррелей нефти в день до 2018 года, когда США вышли из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий или «ядерная сделка») и вновь ввели санкции, сильно ударившие по иранской экономике и резко сократившие экспорт нефти.

Джо Байден, который должен вступить в должность 20 января 2021 года, пообещал вернуться к пакту 2015 года и снять санкции. Как пишет «Прайм», это будет сделано, если Тегеран будет придерживаться «строгого соблюдения ядерной сделки».

«Министерство нефти примет все необходимые меры для подготовки объектов нефтяной промышленности к производству и продаже — пропорционально имеющейся мощности — в следующие три месяца», — Хасан Рохани.

Сейчас, по оценкам, Иран экспортирует менее 300 тыс. баррелей нефти в день по сравнению с пиком в 2,8 млн в 2018 году.

Ранне «Терминал» писал, экспорт газа из Ирана увеличился на 88% за последние 7 лет.  Об этом заявил генеральный директор Национальной иранской газовой компании Хасан Монтазер Торбати,

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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