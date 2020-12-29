Nord Stream 2 завершила работы в исключительной экономический зоне ФРГ

Компания Nord Stream 2 завершила работы по укладке трубопровода в немецкой исключительной экономической зоне.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на компанию, пишет Прайм.

Данную информацию позже подтвердили в самой компании. «Мы завершили данные строительные работы», — сообщили журналистам в Nord Stream 2 AG в ответ на вопрос о готовности участка в немецких водах.

Работы на отрезке в 2,6 километра в исключительной экономической зоне ФРГ начались 5 декабря, разрешение немецких властей действовало на весь декабрь. Агентство DPA отмечает, что далее предстоят работы в датских водах, они могут начаться в середине января следующего года. Работы там должно вести судно «Фортуна» при поддержки других кораблей.

«Терминал» писал», Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря 2020 года, как отмечено в извещении мореплавателям государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ.

«Трубоукладчик «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров (100 футов)», — также сообщила Nord Stream 2 AG.