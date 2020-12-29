Nord Stream 2 завершила работы в исключительной экономический зоне ФРГ

Обновлено: Декабрь 29, 2020. Тэги: , ,

Nord Stream 2 завершила работы в исключительной экономический зоне ФРГ

Компания Nord Stream 2 завершила работы по укладке трубопровода в немецкой исключительной экономической зоне.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на компанию, пишет Прайм.

Данную информацию позже подтвердили в самой компании. «Мы завершили данные строительные работы», — сообщили журналистам в Nord Stream 2 AG в ответ на вопрос о готовности участка в немецких водах.

Работы на отрезке в 2,6 километра в исключительной экономической зоне ФРГ начались 5 декабря, разрешение немецких властей действовало на весь декабрь. Агентство DPA отмечает, что далее предстоят работы в датских водах, они могут начаться в середине января следующего года. Работы там должно вести судно «Фортуна» при поддержки других кораблей.

 «Терминал» писал», Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря 2020 года, как отмечено в извещении мореплавателям государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ.

«Трубоукладчик «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров (100 футов)», — также сообщила Nord Stream 2 AG.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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