Польща припинила закупівлі нафти у Роснєфті

Найбільші енергокомпанії Польщі припинили закупівлі нафти у «Роснєфті» в рамках довгострокових контрактів на постачання по трубопроводу «Дружба».

Як повідомляє Argus з посиланням на трейдерів, сторонам не вдалося домовитися через розбіжності за ціною. У січні завершилася дія довгострокового контракту «Роснефти» з польської PKN Orlen, а в кінці 2020 року закінчився контракт з іншим польським переробником Grupa Lotos. В результаті Полоцький і Гданський НПЗ припинили закуповувати сорт Urals.

Російські постачальники домагаються підвищення вартості Urals з прокачуванням по «Дружбі» в Німеччину та Польщу в рамках довгострокових контрактів, розповіли Argus джерела на ринку. Нафтовики спекулюють на тому, що прибутковість морських відвантажень з балтійських портів різко зросла, оскільки фрахт помітно подешевшав. Але клієнти в Європі не схильні йти на поступки, оскільки їх маржа і так невелика в умовах зниженого попиту через Covid-19. Трейдери сумніваються, що «Роснєфть» відновить постачання в Польщу і в березні, пише Argus.

Три партії по 100 тисяч тонн — компанія направить на експорт через Балтійське море. Партія з Приморська буде відвантажена 21-22 лютого, а з Устилугу — 24-25 лютого і 25-26 лютого. Ці обсяги, як очікується, отримають торгові компанії Glencore і Trafigura за довгостроковими контрактами про передекспортного фінансування. Додаткові партії російської нафти, що хлинули на відкритий ринок, упустили ціну Urals. У той час як ф’ючерси на Brent закріпилися вище 60 доларів за барель, російський сорт тупцює біля відміток 54-55 долара.

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