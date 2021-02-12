Польща припинила закупівлі нафти у Роснєфті

Обновлено: Февраль 12, 2021. Тэги: , , , , ,

Польща припинила закупівлі нафти у Роснєфті

Найбільші енергокомпанії Польщі припинили закупівлі нафти у «Роснєфті» в рамках довгострокових контрактів на постачання по трубопроводу «Дружба».

Як повідомляє Argus з посиланням на трейдерів, сторонам не вдалося домовитися через розбіжності за ціною. У січні завершилася дія довгострокового контракту «Роснефти» з польської PKN Orlen, а в кінці 2020 року закінчився контракт з іншим польським переробником Grupa Lotos. В результаті Полоцький і Гданський НПЗ припинили закуповувати сорт Urals.

Російські постачальники домагаються підвищення вартості Urals з прокачуванням по «Дружбі» в Німеччину та Польщу в рамках довгострокових контрактів, розповіли Argus джерела на ринку. Нафтовики спекулюють на тому, що прибутковість морських відвантажень з балтійських портів різко зросла, оскільки фрахт помітно подешевшав. Але клієнти в Європі не схильні йти на поступки, оскільки їх маржа і так невелика в умовах зниженого попиту через Covid-19. Трейдери сумніваються, що «Роснєфть» відновить постачання в Польщу і в березні, пише Argus.

Три партії по 100 тисяч тонн — компанія направить на експорт через Балтійське море. Партія з Приморська буде відвантажена 21-22 лютого, а з Устилугу — 24-25 лютого і 25-26 лютого. Ці обсяги, як очікується, отримають торгові компанії Glencore і Trafigura за довгостроковими контрактами про передекспортного фінансування. Додаткові партії російської нафти, що хлинули на відкритий ринок, упустили ціну Urals. У той час як ф’ючерси на Brent закріпилися вище 60 доларів за барель, російський сорт тупцює біля відміток 54-55 долара.

Читайте в «Терміналі» також, Білорусь отримала перший транш компенсації з Росії за «брудну» нафту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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