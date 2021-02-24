Газпром крім 172-мільярного штрафу сплатить ще 17 млрд грн виконавчого збору

Газпром відмовився від оскарження дій держвиконавця в рамках примусового виконання рішення суду по штрафу АМКУ, а відтак буде змушений сплатити 10% виконавчого збору у рамках стягнення 172 млрд грн штрафу та пені від АМКУ.



Про це йдеться в ухвалі Північного апеляційного господарського суду м.Києва від 17 лютого 2021 року.

Російська компанія «Газпром» відмовилася від оскарження в апеляційному суді дій державного виконавця Міністерства юстиції України щодо стягнення виконавчого збору (10% від суми, що підлягає стягненню, — ред.) в рамках примусового виконання рішення суду про стягнення з компанії 172 млрд грн штрафу та пені, які були накладені Антимонопольним комітетом України в січні 2016 року.

«10 лютого 2021 року до суду від скаржника — Публічного акціонерного товариства «Газпром» надійшла заява про відмову від апеляційної скарги, в якій апелянт просить прийняти відмову від апеляційної скарги. У зв’язку з відмовою скаржника від апеляційної скарги, яка прийнята судом, колегія суддів дійшла висновку про закриття апеляційного провадження у даній справі», — йдеться в ухвалі.

«Термінал» писав, Антимонопольний комітет України схвалив обов’язкові для розгляду рекомендації Міністерству енергетики. Вони покликані унеможливити спотворення конкуренції.