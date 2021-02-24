Газпром крім 172-мільярного штрафу сплатить ще 17 млрд грн виконавчого збору

Обновлено: Февраль 24, 2021. Тэги: , ,

Газпром крім 172-мільярного штрафу сплатить ще 17 млрд грн виконавчого збору

Газпром відмовився від оскарження дій держвиконавця в рамках примусового виконання рішення суду по штрафу АМКУ, а відтак буде змушений сплатити 10% виконавчого збору у рамках стягнення 172 млрд грн штрафу та пені від АМКУ.

Про це йдеться в ухвалі Північного апеляційного господарського суду м.Києва від 17 лютого 2021 року.

Російська компанія «Газпром» відмовилася від оскарження в апеляційному суді дій державного виконавця Міністерства юстиції України щодо стягнення виконавчого збору (10% від суми, що підлягає стягненню, — ред.) в рамках примусового виконання рішення суду про стягнення з компанії 172 млрд грн штрафу та пені, які були накладені Антимонопольним комітетом України в січні 2016 року.

«10 лютого 2021 року до суду від скаржника — Публічного акціонерного товариства «Газпром» надійшла заява про відмову від апеляційної скарги, в якій апелянт просить прийняти відмову від апеляційної скарги. У зв’язку з відмовою скаржника від апеляційної скарги, яка прийнята судом, колегія суддів дійшла висновку про закриття апеляційного провадження у даній справі», — йдеться в ухвалі.

«Термінал» писав, Антимонопольний комітет України схвалив обов’язкові для розгляду рекомендації Міністерству енергетики. Вони покликані унеможливити спотворення конкуренції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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