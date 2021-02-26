Франція відклала відмову від атомних потужностей на 10 років

Рішення про скорочення атомних потужностей у Франції на 25% відкладають до 2035 року.

Про це пише пресслужба Асоціації «Український ядерний форум».

«Франція відкладає заплановане скорочення частки ядерної енергетики в структурі генерації електроенергії до 50% з 2025 до 2035 року. Зараз атомна генерація забезпечує близько 75% електроенергії в країні», — йдеться у повідомленні.

Новий законопроєкт про енергетику і клімат спрямований на те, щоб закріпити в законі ціль зробити Францію вуглецево нейтральною до 2050 року. Заявлена в законопроєкті мета є «найшвидшим планом» по переходу до вуглецевої нейтральності серед всіх країн світу. І Франція перша країна в Європі, яка вводить цю мету на законодавчому рівні.

«Термінал» писав, Україна і Франція планують посилити співпрацю в енергетичному секторі.