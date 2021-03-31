З 5 квітня у Києві почнуть відключати опалення

Централізоване опалення в житлових будинках Києва почнуть відключати з 5 квітня.



Про це сказав під час онлайн брифінгу міський голова столиці Віталій Кличко.

«Хочу повідомити, що з 5 квітня столиця почне процес відключення опалення в житлових будинках. На припинення теплопостачання в системі, яка є однією з найбільших в Європі, місту потрібно приблизно п’ять днів. Нагадаю: вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня, щоб кияни могли заощадити на оплаті за тепло», — сказав він.

Кличко зазначив, що, за прогнозом синоптиків, вже з поточного тижня середньодобова температура становитиме вище 8 градусів тепла, коли за нормативами міські служби можуть вимикати опалення.

Водночас Кличко повідомив, що соціальні об’єкти — лікарні, дитячі сади й школи — поки будуть отримувати тепло. «І відключати їх будемо тільки за заявками керівників установ», — сказав мер.

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