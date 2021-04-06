ГарПок з початку року сплатив «зеленим» 18 млрд грн

Обновлено: Апрель 06, 2021. Тэги: ,

ГарПок з початку року сплатив «зеленим» 18 млрд грн

Державне підприємство «Гарантований покупець» з початку 2021 року сплатило виробникам електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) понад 18 млрд грн.

Це – рекордна сума перерахувань в рамках одного кварталу, пише пресслужба Гарантованого покупця.

«Зокрема, у січні виробники за «зеленим» тарифом отримали від Гарантованого покупця 4,4 млрд грн, у лютому – 7,5 млрд грн, у березні – більш, ніж 6 млрд грн. Відзначимо, що підприємство оплачує як товарну продукцію поточних періодів, так і електроенергію, яку придбало у 2020 році», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі повідомили, що з початку року рівень виплат за минулий період вдалося підвищити до 63 %При цьому середній відсоток оплати 2021 року – близько 90 %.

В Гарпоці нагадали, що для 100-відсоткового виконання зобов’язань перед виробниками електроенергії підприємство має вчасно і в повному обсязі отримувати від ПрАТ «НЕК «Укренерго» оплату послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Актуальна заборгованість «Укренерго» перед Гарантованим покупцем перевищує 22 млрд грн.

«Термінал» писав, за умовами Меморандуму, виробники ВДЕ мали отримати оплату 40% заборгованості або 8,96 млрд грн у 4 кварталі 2020 року. Решта 60% заборгованості має бути сплачена рівними частинами протягом 2021 року по 15% або по 3,36 млрд грн щоквартально.  Таким чином, станом на 31 березня виробники  ВДЕ мали отримати 12,32 млрд грн або 55% заборгованості.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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