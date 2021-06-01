2021-06-01: Ціна нафти Brent перетнула позначку в $70 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні під час торгів зросли в ціні до 70,21 долара за барель.



Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,28%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 67,62 долара за барель, додавши 1,96%.

Ціни на нафту виросли у вівторок напередодні засідання ОПЕК+ і на тлі оптимізму щодо того, що в найближчі місяці попит на паливо зросте з початком літнього сезону в США, найбільшому світовому споживачі нафти, пише Reuters.

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI зросли в ході азійських торгів у вівторок, пише «Investing.com».

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням в липні торгуються за ціною $67,69 за барель. На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні $ 65,47.

Ф’ючерс на індекс USD, що показує відношення долара США до кошика із шести основних валют, знизився на 0,26% і торгується на позначці $ 89,76. Що стосується інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з постачанням в серпні виріс на 1,38%, досягнувши позначки $ 70,28 за барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала 2,59 дол. за барель.