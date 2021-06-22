ЗМІ повідомили про переговори ОПЕК + щодо подальшого збільшення видобутку нафти

ОПЕК + обговорює можливість подальшого збільшення видобутку нафти в серпні.
Про це повідомляє агентство Блумберг з посиланням на делегата, пише Прайм.
Засідання ОПЕК + відбудеться 1 липня. За словами співрозмовника агентства, альянс ще не обговорив деталі щодо розміру збільшення видобутку.
ОПЕК + через падіння попиту на нафту, викликаного пандемією коронавірусу, з травня минулого року скоротив видобуток на 9,7 мільйона барелів на добу. У міру стабілізації ситуації обмеження коректувалися. На травень поточного року вони становили 6,55 мільйона барелів на добу, на червень становлять 6,2 мільйона, на липень — 5,76 мільйона.
«Термінал» писав, країни ОПЕК в травні збільшили видобуток нафти на 390 тис. барелів на добу — до 25,463 млн б / д.