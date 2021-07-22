Безпекові загрози від запуску «Північного потоку-2» не можуть бути компенсовані – Юрій Вітренко

Запуск газопроводу «Північний потік-2» створить критичні безпекові загрози для України, компенсаторів для яких просто не існує.

Про це сказав голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в інтерв’ю «Голосу Америки» у Вашингтоні.

«Як можна компенсувати країні критичні загрози для безпеки? Україна є об’єктом військової агресії з боку Росії. Якщо не буде фізичного транзиту газу через Україну, значно зросте ризик повномасштабної військової агресії з боку Росії. Росія очікуватиме, що якщо військові дії не зачіпатимуть європейських споживачів, Європа обмежиться висловлюваннями глибокого занепокоєння подіями в Україні», – сказав він.

Юрій Вітренко висловив сумнів у надійності обговорюваних гарантій щодо введення Німеччиною «газових санкцій» у випадку повномасштабної агресії Росії проти України.

«Чесно кажучи, не віриться що, наприклад, якщо буде повномасштабна війна в Україні і всі будуть розуміти що це робить Кремль, то Німеччина зможе накласти дієві санкції на експорт газу в Німеччину, бо це означатиме, що німецький споживач взимку залишиться без тепла і газу. Ми маємо бути реалістами, розуміти ці ризики наперед і не допускати, щоб було пізно – і всі будуть розводити руками і висловлювати глибоке занепокоєння, як це вже було з окупацією Криму та частин Донецької та Луганської областей», – зазначив він.

Також голова правління Нафтогазу піддав критиці тезу про можливе гарантування Німеччиною транзиту РФ газу через Україну.

«Я не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України, якщо вона його не видобуває, не подає газ з території Росії. Теоретично це могла б гарантувати Росія, але постає питання – яка ціна цих гарантій, бо Україна вже мала Будапештський меморандум, на який вона розраховувала як на гарантію безпеки. Будапештський меморандум номер 2 для нас не є чимось привабливим», – сказав він.

Відтак, на думку Юрія Вітренка, дискусія щодо Північного потоку-2 не може будуватися навколо питання компенсацій.

«Північний потік-2 – це загроза для безпеки України і всього регіону. Це не питання компенсацій, це питання регіональної безпеки, і тому ми сподіваємося, що принцип «жодних домовленостей про Україну без України» буде дотримано. Також «Північний потік-2» – це геополітична зброя Кремля, тому ми не зовсім розуміємо як інші країни, особливо країни — лідери західного світу можуть домовлятися про проект Кремля», – зазначив він.

Юрій Вітренко підкреслив, що наразі все ще існує достатньо механізмів, за допомогою яких Північний потік-2 можна зупинити. Зокрема, мова про обґрунтовану відмову німецьким регулятором у сертифікації газопроводу, а також про відновлення санкцій США проти Nord Stream AG. Останні зустрічі з американськими політиками свідчать: представники як Демократичної, так і Республіканської партій розуміють – Північний потік-2 є геополітичним проектом, який має бути зупинений.

«Ми вважаємо, що якщо з усіх боків буде розуміння, що це геополітичний проект, що це зброя та загроза безпеці Україні та всьому регіону – то цей проект ніколи не буде реалізований, газопровід не запрацює. Має бути комплекс заходів і американські санкції є дуже важливим елементом», – підсумував голова правління Нафтогазу.

Читайте в «Теміналі», Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало спільну з США заяву по «Північному потоку-2», в якій розкриваються деталі угоди.