ГарПок повільно, але виплачує виробникам за електроенергію

Державне підприємство «Гарантований покупець» за тиждень – з 15 по 21 липня 2021 року – виплатило виробникам електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) близько 2 млрд грн.

Підприємство перерахувало авансовий платіж за 10 днів місяця на загальну суму у понад 1,4 млрд грн, пише пресслужба ДП.

«Підприємство здійснило виплату 570 млн грн за електроенергію квітня 2020 року. Рівень розрахунків за цей період склав близько 93 %. Оплату здійснено, зокрема, за кошти, отримані від ПрАТ «НЕК «Укренерго» як оплату за врегулювання небалансів за минулий рік», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Гарантований покупець у взаємовідносинах з виробниками електроенергії застосовує принцип рівного підходу до контрагентів – кошти розподіляються пропорційно до обсягів відпущеної виробником продукції.

Читайте в «Терміналі», за першу половину 2021 року державне підприємство «Гарантований покупець» сплатило виробникам електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) понад 32 млрд грн.