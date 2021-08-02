На ХАЕС розпочалася підготовка до добудови енергоблока №3

Над третім енергоблоком Хмельницької АЕС почали зводити тимчасове перекриття. Роботи на замовлення ВП «Атомпроектінжиніринґ» проводять фахівці управління будівництва Запорізької атомної електростанції. Щодня на будівництві задіяні десятки фахівців із відповідним досвідом, знаннями та допусками для виконання будівельних робіт на АЕС.

Передає Енергоатом.

У будівництві задіяно самохідний баштовий кран КБ-405 на рейковому полотні з поворотною баштою і підйомною стрілою. Цей кран використовуватиметься як допоміжний для подачі вантажів на верхні відмітки споруди третього енергоблока ХАЕС. Максимальна вантажопідйомність КБ-405 – 10 тонн, при мінімальному вильоті стріли на 13 метрів.

Для ефективної роботи на третьому енергоблоці висоту крана довелося наростити на 12 м, тож тепер його висота становить 51 метр. Саме завдяки йому будуть змонтовані перекриття на даху енергоблока, що дозволить будівельникам вести роботи у зимовий період, надійно захистивши його від опадів та потрапляння вологи.

Згодом, під час здійснення основних будівельних робіт, працюватиме справжній велетень – кран Kroll вантажопідйомністю 360 тонн.

23 липня 2021 року т.в.о. президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін провів засідання штабу з добудови третього енергоблока ХАЕС безпосередньо на майданчику станції. Він поставив завдання до 1 жовтня завершити всі підготовчі роботи.

«Щоб швидко розпочати роботи з добудови 3-го енергоблока ХАЕС, потрібно підготувати всі умови. Саме тому і потрібно звести тимчасове перекриття до осінніх холодів», – наголосив керівник Енергоатома.

Він додав: роботи з добудови третього енергоблока стартують, щойно Верховна Рада ухвалить відповідний Закон про будівництво енергоблоків №3 і №4 ХАЕС. Нині ж завершується процес транскордонних консультацій із сусідніми країнами щодо впливу будівництва на довкілля. Найближчим часом Енергоатом очікує погоджених протоколів завершених консультацій від Словаччини та Угорщини.

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