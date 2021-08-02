На ХАЕС розпочалася підготовка до добудови енергоблока №3

Обновлено: Август 02, 2021. Тэги: , ,

На ХАЕС розпочалася підготовка до добудови енергоблока №3

Над третім енергоблоком Хмельницької АЕС почали зводити тимчасове перекриття. Роботи на замовлення ВП «Атомпроектінжиніринґ» проводять фахівці управління будівництва Запорізької атомної електростанції. Щодня на будівництві задіяні десятки фахівців із відповідним досвідом, знаннями та допусками для виконання будівельних робіт на АЕС.

Передає Енергоатом.

У будівництві задіяно самохідний баштовий кран КБ-405 на рейковому полотні з поворотною баштою і підйомною стрілою. Цей кран використовуватиметься як допоміжний для подачі вантажів на верхні відмітки споруди третього енергоблока ХАЕС. Максимальна вантажопідйомність КБ-405 – 10 тонн, при мінімальному вильоті стріли на 13 метрів.

Для ефективної роботи на третьому енергоблоці висоту крана довелося наростити на 12 м, тож тепер його висота становить 51 метр. Саме завдяки йому будуть змонтовані перекриття на даху енергоблока, що дозволить будівельникам вести роботи у зимовий період, надійно захистивши його від опадів та потрапляння вологи.

Згодом, під час здійснення основних будівельних робіт, працюватиме справжній велетень – кран Kroll вантажопідйомністю 360 тонн.

23 липня 2021 року т.в.о. президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін провів засідання штабу з добудови третього енергоблока ХАЕС безпосередньо на майданчику станції. Він поставив завдання до 1 жовтня завершити всі підготовчі роботи.

«Щоб швидко розпочати роботи з добудови 3-го енергоблока ХАЕС, потрібно підготувати всі умови. Саме тому і потрібно звести тимчасове перекриття до осінніх холодів», – наголосив керівник Енергоатома.

Він додав: роботи з добудови третього енергоблока стартують, щойно Верховна Рада ухвалить відповідний Закон про будівництво енергоблоків №3 і №4 ХАЕС. Нині ж завершується процес транскордонних консультацій із сусідніми країнами щодо впливу будівництва на довкілля. Найближчим часом Енергоатом очікує погоджених протоколів завершених консультацій від Словаччини та Угорщини.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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