ГарПок оголосив «зелений» аукціон з унікальними умовами

Державне підприємство «Гарантований покупець» оголошує новий «зелений» аукціон з унікальними умовами – пропонується електрична енергія різних джерел походження.

Повідомляє Гарантований покупець.

Вперше такий товар можна буде придбати за результатами торгів, що відбудуться 6 серпня 2021 року об 11:00 на Українській енергетичній біржі.

Гарантований покупець вперше виставляє на торги «зелену» електроенергію, яка вироблена окремо сонячними (позиція 1 та 2) вітровими (позиція 3) станціями, з біомаси та біогазу (позиція 4 та 5), а також з використанням гідроенергії, що вироблена лише мікро-, міні-та малими гідроелектростанціями (позиція 6). Підприємство гарантує, що не менш як 90 % електричної енергії згенеровано з визначеного альтернативного джерела енергії.

Покупцям пропонується декілька продуктів: базове навантаження та блочні заявки для окремих годин доби (08-18, 10-16 та 01‑13 години) з постачанням у вересні 2021 року.

Раніше Термінал писав, що перехід на відновлювану енергетику займе 10-15 років — Президент України.