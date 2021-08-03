ГарПок оголосив «зелений» аукціон з унікальними умовами

Обновлено: Август 03, 2021. Тэги: , , ,

ГарПок оголосив «зелений» аукціон з унікальними умовами

Державне підприємство «Гарантований покупець» оголошує новий «зелений» аукціон з унікальними умовами – пропонується електрична енергія різних джерел походження.

Повідомляє Гарантований покупець.

Вперше такий товар можна буде придбати за результатами торгів, що відбудуться 6 серпня 2021 року об 11:00 на Українській енергетичній біржі.

Гарантований покупець вперше виставляє на торги «зелену» електроенергію, яка вироблена окремо сонячними (позиція 1 та 2) вітровими (позиція 3) станціями, з біомаси та біогазу (позиція 4 та 5), а також з використанням гідроенергії, що вироблена лише мікро-, міні-та малими гідроелектростанціями (позиція 6). Підприємство гарантує, що не менш як 90 % електричної енергії згенеровано з визначеного альтернативного джерела енергії.

Покупцям пропонується декілька продуктів: базове навантаження та блочні заявки для окремих годин доби (08-18, 10-16 та 01‑13 години) з постачанням у вересні 2021 року.

Раніше Термінал писав, що перехід на відновлювану енергетику займе 10-15 років — Президент України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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