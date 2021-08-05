Мінекономіки дозволило АЗС переглянути ціну на бензин

Міністерство економіки підвищило граничну роздрібну ціну на бензин на 22 коп./л до 31,86 грн/л відповідно до вартості палива в порту Роттердам (Нідерланди) плюс доставку в Україну (так звана формула «Роттердам+»).

Про це пише пресслужба Міністерства економіки.

«Відповідно до вимог пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” на підставі розрахунків акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (лист від 02.08.2021 № 16/2-74-21) визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,24 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 26,86 гривень», — йдеться у повідомленні.

Згідно з даними на сайті Мінекономіки, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,86 грн/літр, на дизпаливо – 29,24 грн/літр.

Читайте в «Терміналі», за результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 4 серпня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС лишилася не змінною 28.8 грн/л, бензину А-95 євро- 30.34 грн/л. Дизельне пальне євро не змінилося в ціні — 28.7 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 4 серпня 2021 р змінився в ціні на 0.24 % (4.0 коп/л) до 16.41 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 54,1%.