4 серпня ціни на зріджений газ продовжили тенденцію зростання

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 4 серпня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС лишилася не змінною 28.8 грн/л, бензину А-95 євро- 30.34 грн/л. Дизельне пальне євро не змінилося в ціні — 28.7 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 4 серпня 2021 р змінився в ціні на 0.24 % (4.0 коп/л) до 16.41 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 54,1%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мфн., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.80
|24.45
|0.00
|0.04
|Бензин А-95 євро
|30.34
|25.35
|0.00
|0.01
|Дизельне пальне Евро
|28.71
|23.49
|0.01
|0.02
|Зріджений газ
|16.41
|11.15
|0.24
|1.55
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