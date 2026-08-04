Світова нафтопереробка втратила близько 5 млн б/д у II кварталі: резерв потужностей залишається обмеженим

Сукупні перебої на НПЗ Близького Сходу, на росії та інших регіонах скоротили доступну світову переробку приблизно на 5 млн барелів на добу, або на 6% довоєнного обсягу. Глобальна переробка знизилася до 78 млн барелів на добу — найменшого рівня з 2020 року. Низький резерв потужностей обмежує можливість швидко компенсувати втрати виробництва бензину та інших нафтопродуктів.

Зупинки НПЗ перетворили переробку на вузьке місце ланцюга постачання

На світовому ринку сформувався дефіцит доступної нафтопереробної потужності. На ситуацію одночасно вплинули обмеження доступу до сировини через Ормузьку протоку, пошкодження підприємств на Близькому Сході, скорочення роботи НПЗ у Китаї та атаки на російські переробні заводи.

За оцінкою, наведеною Reuters, ці фактори вивели з нормальної роботи близько 5 млн барелів на добу переробки у другому кварталі. Це відповідає приблизно 6% світового обсягу до початку нової хвилі перебоїв. Загальний обсяг переробки знизився до 78 млн барелів на добу — мінімуму з 2020 року.

Завантаження американських НПЗ у тиждень до 24 липня досягло 97%, тоді як типовий показник становить близько 90%. Це свідчить, що великі альтернативні виробники вже працюють майже на межі можливостей і мають обмежений резерв для компенсації нових зупинок.

Індикатор маржі переробки BP піднявся до $30 за барель у другому кварталі порівняно з $17 у першому кварталі та $12 роком раніше. У третьому кварталі середній показник на момент публікації становив близько $42 за барель.

Додатковим обмеженням є скорочення запасів. За оцінками EIA, світові запаси нафти й нафтопродуктів зменшувалися у другому кварталі темпом близько 5,1 млн барелів на добу. У третьому кварталі очікуваний темп скорочення оцінювався у 2,2 млн барелів на добу.

Для Європи це означає підвищену вразливість до нових зупинок FCC, установок риформінгу та інших потужностей, необхідних для виробництва бензину. Подія не підтверджує загальноєвропейського дефіциту, але показує, що можливості швидкого заміщення втраченого виробництва залишаються обмеженими.

Рекордні показники маржі європейських нафтопродуктів аналізувалися в матеріалі про зростання маржі переробки. Скорочення запасів у головному європейському торговельному центрі описано в публікації про запаси газойлю в ARA.

Джерело: Reuters — Iran war ushers in oil refining golden era, but it will not last, 3 серпня 2026 року.