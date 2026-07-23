Європейська маржа дизелю досягла рекордних $66,25 за барель

Перебої з постачанням нафти з Перської затоки та заборона росії на експорт дизельного пального посилили дефіцит на світовому ринку. Маржа виробництва дизелю в Європі досягла рекордних $66,25 за барель, однак європейські й американські НПЗ уже працюють майже на межі можливостей. Заплановане збільшення переробки в Азії опинилося під загрозою через нові логістичні обмеження.

Європейські НПЗ майже не мають можливості збільшити випуск дизелю

Станом на 22 липня 2026 року маржа виробництва дизельного пального в Європі досягла рекордних $66,25 за барель. Висока прибутковість спонукає НПЗ максимально завантажувати обладнання, але аналітики вказують, що підприємства у Європі та США вже працюють близько до граничних рівнів.

Маржа переробки, або крек-спред, показує різницю між вартістю готового нафтопродукту та сирої нафти. Її різке зростання свідчить, що дефіцит сформувався передусім у сегменті готового пального, а не лише на ринку нафти.

Раніше «Термінал» повідомляв про перевищення європейською дизельною маржею рівня $60 за барель. Новий рекорд означає подальше погіршення співвідношення між доступною пропозицією дизпального та попитом.

Відновлення азійської переробки опинилося під загрозою

Міжнародне енергетичне агентство очікувало, що світова переробка нафти у третьому кварталі становитиме 81,6 млн барелів на добу. Це на понад 4% більше, ніж у другому кварталі, але приблизно на 4% менше від торішнього рівня.

Головний приріст мав забезпечити азійський регіон. Wood Mackenzie прогнозувала збільшення переробки в Азії до 30,37 млн барелів на добу в серпні проти приблизно 28 млн барелів на добу у травні та червні. Проте нове загострення війни між США та Іраном знову обмежило рух нафти через Ормузьку протоку.

Додатковий ризик створила загроза блокування саудівських вантажів у Червоному морі. Понад 3 млн барелів саудівської нафти на добу, які прямували до Азії через Баб-ель-Мандебську протоку, можуть бути перенаправлені довшим маршрутом навколо Африки. Це збільшує строки доставки та ускладнює забезпечення азійських НПЗ сировиною.

Китай залишається головним потенційним резервом

Найбільший вільний резерв переробки має Китай. У червні китайські НПЗ використовували лише близько 58% потужностей, а Wood Mackenzie прогнозувала збільшення переробки з 12,63 млн барелів на добу в червні до 13,96 млн барелів на добу в серпні.

Проте фактичне збільшення китайського експорту залежатиме від державних обмежень і внутрішнього попиту. У попередньому матеріалі «Термінал» аналізував, наскільки Китай здатний послабити глобальний дефіцит нафтопродуктів.

Навіть у разі зростання китайської переробки ринок залишається вразливим. Заборона росії на експорт дизпального вилучила з міжнародного обігу ще одне джерело постачання, тоді як запаси газойлю в європейському хабі ARA перебувають біля мінімуму майже за чотири роки.

Джерела: Reuters.