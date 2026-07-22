Ціни на нафту зросли до шеститижневого максимуму через погрози Трампа Ірану та ризики в Чорному морі

Обновлено: Июль 22, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Ціни на нафту зросли до шеститижневого максимуму через погрози Трампа Ірану та ризики в Чорному морі

Нафтові котирування 22 липня зросли четвертий день поспіль після заяв президента США Дональда Трампа, який знизив імовірність найближчих переговорів з Іраном і водночас пригрозив новими ударами. Ризики для світового постачання розширилися за межі Близького Сходу, поширившись на Чорне море, де посилюються атаки на нафтову інфраструктуру.

Ескалація погроз щодо Ірану та нові атаки в Чорному морі одночасно тиснуть на нафтовий ринок, штовхаючи котирування до максимумів за кілька тижнів

Brent піднявся до приблизно 92 доларів за барель, продовживши зростання четвертий день поспіль, тоді як WTI перевищив позначку 85 доларів. За даними ринкових джерел, Трамп знизив імовірність найближчих переговорів із Тегераном, погрожуючи ширшими ударами, і пообіцяв відповісти, якщо підтримувані Іраном хусити порушать судноплавство в Червоному морі. Він також повторив погрозу найближчим часом завдати удару по об’єкту «Пікаксе-Маунтін» — підозрюваному іранському ядерному об’єкту.

Паралельно військові США здійснили вже одинадцяту поспіль добу ударів по Ірану, метою яких названо обмеження здатності Тегерана загрожувати судноплавству через Ормузьку протоку, яка залишається відкритою. Занепокоєння постачанням поширилося і за межі Близького Сходу — після повторних атак на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму на чорноморському узбережжі росії, який є ключовим маршрутом експорту казахстанської нафти.

На тлі цих подій нафта марки Crude Oil зросла на 2,98% до 86,85 долара за барель, а Brent — на 3,43%, до 94,13 долара за барель, продемонструвавши найвищі рівні за останні шість тижнів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Bloomberg.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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