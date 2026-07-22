Ціни на нафту зросли до шеститижневого максимуму через погрози Трампа Ірану та ризики в Чорному морі

Нафтові котирування 22 липня зросли четвертий день поспіль після заяв президента США Дональда Трампа, який знизив імовірність найближчих переговорів з Іраном і водночас пригрозив новими ударами. Ризики для світового постачання розширилися за межі Близького Сходу, поширившись на Чорне море, де посилюються атаки на нафтову інфраструктуру.

Ескалація погроз щодо Ірану та нові атаки в Чорному морі одночасно тиснуть на нафтовий ринок, штовхаючи котирування до максимумів за кілька тижнів

Brent піднявся до приблизно 92 доларів за барель, продовживши зростання четвертий день поспіль, тоді як WTI перевищив позначку 85 доларів. За даними ринкових джерел, Трамп знизив імовірність найближчих переговорів із Тегераном, погрожуючи ширшими ударами, і пообіцяв відповісти, якщо підтримувані Іраном хусити порушать судноплавство в Червоному морі. Він також повторив погрозу найближчим часом завдати удару по об’єкту «Пікаксе-Маунтін» — підозрюваному іранському ядерному об’єкту.

Паралельно військові США здійснили вже одинадцяту поспіль добу ударів по Ірану, метою яких названо обмеження здатності Тегерана загрожувати судноплавству через Ормузьку протоку, яка залишається відкритою. Занепокоєння постачанням поширилося і за межі Близького Сходу — після повторних атак на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму на чорноморському узбережжі росії, який є ключовим маршрутом експорту казахстанської нафти.

На тлі цих подій нафта марки Crude Oil зросла на 2,98% до 86,85 долара за барель, а Brent — на 3,43%, до 94,13 долара за барель, продемонструвавши найвищі рівні за останні шість тижнів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Bloomberg.