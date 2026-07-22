Запаси пропану у США зросли на 6,3 млн барелів — буфер для Європи на тлі обмеженого руху через Ормуз

Запаси пропану та пропілену у США за тиждень до 17 липня збільшилися на 6,3 млн барелів і перевищили середній п’ятирічний рівень на 34%. Водночас через Ормузьку протоку 21 липня пройшли лише три товарні судна проти чотирьох днем раніше. Високі американські запаси створюють резерв для світового ринку LPG, але його доступність для Європи залежить від конкуренції з азійськими покупцями та морської логістики.

Американські запаси залишаються значно вищими за сезонну норму

U.S. Energy Information Administration 22 липня повідомила, що запаси пропану та пропілену у США за тиждень зросли на 6,3 млн барелів. Їхній рівень був на 34% вищим за середній показник відповідного періоду 2021–2025 років.

За попередній звітний тиждень, що завершився 10 липня, американські запаси становили 93,489 млн барелів. Нове збільшення означає, що обсяг наблизився до 100 млн барелів, хоча офіційний короткий звіт EIA наводить насамперед тижневу зміну та порівняння з п’ятирічним середнім.

Високі запаси є важливим фізичним резервом для глобального ринку. США залишаються головним альтернативним джерелом пропану, коли азійські покупці втрачають частину постачання з Перської затоки. Для Європи цей ресурс також має системне значення після скорочення російських потоків і переходу до імпорту LPG зі США замість російського ресурсу.

Через Ормуз не пройшов жоден ідентифікований LPG-газовоз

Судноплавство через Ормузьку протоку 21 липня скоротилося до трьох товарних суден проти чотирьох днем раніше. За даними Kpler, протоку перетнули завантажене генеральне вантажне судно Kaiser, балкер H7 Smb8 у баласті та Hsin Ocean із вантажем очищеного пальмового олеїну.

Серед перелічених суден не було газовозів із пропаном або бутаном. Це не підтверджує повного припинення експорту LPG із Перської затоки, однак показує, що рух спеціалізованого флоту залишається нестабільним. Раніше «Термінал» повідомляв про скорочення ормузького трафіку до чотирьох суден і посилення залежності ринку від американського пропану.

Запаси не усувають ризику конкуренції між Європою та Азією

Американський профіцит пом’якшує виробничий ризик, але не усуває логістичних обмежень. Пропан і бутан необхідно доставляти спеціалізованими великими газовозами, а напрямок вантажу визначається різницею цін, фрахтом і доступністю терміналів.

S&P Global раніше зазначала, що Європа залишалася відносно добре забезпеченою завдяки рекордному американському експорту, тоді як Азія сильніше постраждала від перебоїв у Перській затоці. Нове скорочення руху через Ормуз збільшує ймовірність того, що азійські покупці знову активніше конкуруватимуть за американські партії.

Для європейського ринку результат залежатиме не лише від загального обсягу запасів у США, а й від того, яка частина ресурсу буде доступна для відвантаження через Атлантику. Попередній прогноз EIA, проаналізований «Терміналом», також передбачав, що запаси пропану у США залишатимуться вищими за середні протягом 2026 року.

Джерела: U.S. Energy Information Administration, Reuters, S&P Global Energy.