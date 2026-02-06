Європейський ринок LPG у 2026 році: імпорт зі США замість росії

У 2026 році ринок скрапленого нафтового газу Північно-Західної Європи входить у фазу структурних змін. Повна заборона російського LPG в ЄС, технічне обслуговування в Норвегії та зростання експорту зі США формують нову конфігурацію постачання. Водночас частина північноморських газових рідин і надалі повертатиметься у потік природного газу через цінові сигнали.

Зміни європейського ринку LPG у 2026 році

Санкції та імпорт: повний розрив з російським LPG

З жовтня 2025 року в ЄС запрацювала заборона на імпорт російських бутану та ізобутану з перехідним періодом у три місяці для довгострокових контрактів. Роком раніше був заборонений російський пропан, тож 2026 рік фактично означає повну зупинку імпорту всього російського LPG.

Частка росії у загальному імпорті LPG до ЄС у 2023 році становила близько 6%.

у загальному імпорті LPG до ЄС у 2023 році становила близько . Втрачений обсяг компенсується переважно імпортом зі США та перерозподілом потоків усередині Європи.

Північна Європа: нові маршрути та вузькі місця інфраструктури

У 2025 році сформувався новий логістичний ланцюг для Східної Європи, який, за очікуваннями, збережеться й у 2026-му.

Швеція : великі партії пропану надходять у Карлсгамн і Стенунгсунд, після чого дрібнішими суднами прямують до Фінляндії та Польщі.

Латвія: порт Рига став несподіваним хабом для північноамериканського LPG. Імпорт зріс до 145 тис. т у 2025 році з лише 1,7 тис. т у 2024-му.

: порт Рига став несподіваним хабом для північноамериканського LPG. Імпорт зріс до з лише . Обсяги з Риги переважно реекспортуються до Польщі, яка стикається з обмеженою ємністю власних терміналів.

У північній Польщі працюють чотири морські LPG-термінали – Поліце, Щецин, Гданськ і Гдиня, однак їх сукупної пропускної здатності недостатньо, щоб повністю замістити припинення торгівлі з росією.

Північне море та Норвегія: реінʼєкція замість експорту

Постачання LPG з Північного моря у 2026 році залишатиметься відносно стабільним, однак цінова конʼюнктура стимулює інший процес – реінʼєкцію газових рідин у потік природного газу.

Вищі ціни на природний газ у Європі та нижчі відносні ціни на пропан і бутан роблять таку реінʼєкцію економічно вигідною.

За оцінками OPIS, ця практика збережеться у 2026 році.

У Норвегії на хабах Карсто та Коллснес у період березень–вересень 2026 року заплановані ремонти, що періодично зачіпатимуть 10–30% потужностей.

Зростання видобутку та експортних можливостей у США

Саме Америка стає ключовим балансуючим постачальником для Європи.

Видобуток NGL у Пермському басейні зросте до 3,55 млн барелів на добу у 2026 році з близько 3,26 млн барелів наприкінці 2025-го.

Експорт LPG на VLGC з Північної Америки прогнозується на рівні 66 млн т у 2026 році проти 61 млн т у 2025-му.

проти . Компанія Enterprise збільшує експортні потужності: + 360 тис. барелів/д пропану на терміналі Neches River у першій половині 2026 року; + 300 тис. барелів/д до кінця 2026 року на Enterprise Hydrocarbon Terminal.

Energy Transfer додала 250 тис. барелів/д на терміналі Nederland поблизу Бомонта.

Нафтохімія

Попит на LPG як нафтохімічну сировину залишається стійким.

Закриття та простої крекерів у Європі у 2025 році переважно стосувалися важчих видів сировини.

Імпорт LPG у 2026 році очікується на рівні кінця 2025-го.

У Бельгії компанія Borealis планує запуск PDH-заводу в Калло потужністю 740 тис. т/рік у другому кварталі 2026 року після завершення будівництва.

Середземноморʼя та Чорне море

Ринок Східного Середземноморʼя та Чорного моря й надалі перебуває під впливом війни росії проти України.

Потоки LPG у Чорному морі, обмежені з 2022 року, можуть зрости у 2026-му .

. Туреччина потенційно збільшить імпорт LPG зі США замість російського ресурсу.

