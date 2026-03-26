Війна на Близькому Сході тисне на енергоринки ЄС: МЕА попереджає про економічні ризики та обмеження допомоги

Європейський Союз терміново оцінює наслідки війни на Близькому Сході для енергетики та економіки. Очікується, що зростання цін на енергоносії та майже повне перекриття ключового морського маршруту постачання нафти змушують уряди переглядати економічні прогнози й готувати підтримку бізнесу та населення. Водночас Європейський центральний банк наполягає на обмеженому та адресному втручанні, щоб уникнути розбалансування державних фінансів.

Енергетичний шок і реакція Європи

Роль МЕА та координація рішень

  • Глава проведе брифінг для міністрів фінансів.
  • Зустріч організована у терміновому форматі для оцінки впливу війни на енергетичні ринки та економіку.
  • Основна мета — узгодження заходів підтримки для бізнесу та домогосподарств.

Ключовий фактор — Ормузька протока

  • Майже повне перекриття різко обмежує глобальні «постачання» нафти.
  • Це створює дефіцит на ринку та провокує зростання цін.
  • Європа змушена переглядати економічні прогнози у бік погіршення.

Фіскальні обмеження та позиція ЄЦБ

  • Президентка закликала уряди діяти обережно.
  • Ключові принципи допомоги:
    • тимчасовість
    • адресність
    • чітке спрямування
  • Причина — обмежений фіскальний ресурс країн ЄС.

«Будь-які фіскальні заходи у відповідь на енергетичний шок мають бути тимчасовими, цільовими та чітко спрямованими» — Крістін Лагард

Приклад Італії: зниження податків на пальне

  • Уряд вже ухвалив рішення про:
    • тимчасове зниження акцизів на пальне
    • підготовку додаткової допомоги для населення
  • Це один із перших кроків серед країн ЄС у відповідь на кризу.

Проблема неузгодженості політики

  • Після початку повномасштабної агресії росії проти України у 2022 році:
    • заходи підтримки були недостатньо адресними
    • часто мали надмірну тривалість
  • Нинішня мета ЄС — уникнути повторення цих помилок.

Економічні наслідки для Європи

  • Зростання цін на енергоносії веде до:
    • зниження економічного зростання
    • підвищення витрат для бізнесу
    • зростання навантаження на домогосподарства
  • Уряди змушені балансувати між:
    • підтримкою економіки
    • та збереженням стабільності державних фінансів

Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

