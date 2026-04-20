Страйк працівників TotalEnergies у Франції оголив новий ціновий тиск на паливний ринок

Страйк працівників автозаправних станцій TotalEnergies у Франції став публічним сигналом того, що стрибок цін на пальне вже б’є не лише по споживачах, а й по самих працівниках паливного сектору. Конфлікт розгорнувся на тлі подорожчання нафти після війни з Іраном, рішення компанії обмежити ціни на колонках та намірів уряду Франції розглянути обмеження маржі паливних дистриб’юторів.

Страйк як симптом глибшої проблеми

У п’ятницю, 17 квітня, працівники автозаправних станцій TotalEnergies у Франції вийшли на страйк, протестуючи проти зростання вартості пального та вимагаючи підвищення зарплат. Це особливо чутливо для компанії, яка контролює близько чверті автозаправних станцій країни, тобто має помітний вплив на французький роздрібний паливний ринок.

CGT повідомила, що представляє працівників майже 200 автозаправних станцій TotalEnergies по всій Франції.

Навіть за обмеженого географічного масштабу страйк набув політичного і ринкового значення, бо відбувся у період активних поїздок на весняні канікули, коли попит на пальне традиційно зростає.

Чому працівники вийшли на протест

Причина конфлікту зводиться до одного парадоксу: працівники паливного сектору заявляють, що вже не можуть дозволити собі доїхати до роботи через високу вартість пального. На тлі енергетичного шоку це перетворює соціальне питання на індикатор ширшої ринкової кризи.

Мінімальна місячна зарплата у Франції становить близько 1 800 євро брутто та 1 450 євро нетто .

та . За заявою працівників, їхня середня зарплата становить близько 1 600 євро .

. Саме з цього рівня доходів працівники пояснюють неможливість покривати витрати на дорогу до робочого місця.

«Працівники Total не отримують жодної підтримки, щоб упоратися з цим стрибком цін на пальне, і це потрібно терміново виправити», — заявила генеральна секретарка профспілки CGT Софі Біне.

Водночас Софі Біне повторила заклик до уряду Франції підвищити мінімальну заробітну плату. Це показує, що проблема виходить за межі окремої компанії і переходить у площину державної соціально-економічної політики.

Що підштовхнуло ціни вгору

Компанія раніше повідомила, що обмежить ціни на пальне на своїх АЗС у материковій Франції, щоб підтримати клієнтів після того, як війна з Іраном підштовхнула ціни на нафту до найвищих рівнів за останні роки. Сам факт такого кроку з боку великої нафтової компанії вказує, що ринковий шок виявився достатньо сильним, аби перейти з оптового сегмента у роздріб.

Таким чином, один і той самий ринковий шок одночасно вдарив по трьох ланках: споживачах, працівниках і державній політиці регулювання.

Що відбувається з ціноутворенням і маржею

Французький уряд уже заявив, що розглядає можливість обмеження маржі паливних дистриб’юторів. Галузь опирається такому кроку. Це означає, що дискусія навколо ціни пального переходить від ринку до регуляторної площини.

Структура ціни на пальне в умовах кризи стає предметом політичного конфлікту. Частина тиску переноситься на компанії, частина — на дистриб’юторів, а частина — на фонд оплати праці. Даних про конкретну величину маржі, податкову складову чи конкурентні частки інших мереж у тексті немає, тому ці параметри не деталізуються.

Соціальна ціна паливної кризи

Паливна криза перестає бути абстрактною статистикою. Вона безпосередньо змінює трудову поведінку та створює ризик локальних перебоїв у роботі АЗС.

«За середньої зарплати близько 1 600 євро ми вже не можемо дозволити собі навіть приїхати на роботу», — йдеться у заяві працівників.

«Ми страйкуємо, щоб мати змогу заправитися і поїхати на роботу».

«Ми хочемо працювати, але не собі у збиток».

Ці заяви показують, що зростання цін на пальне почало руйнувати базову економіку щоденної праці. Для роздрібного паливного сектору це особливо показово: саме працівники галузі, яка продає пальне, виявилися серед тих, хто не може його оплачувати без додаткової підтримки.

Висновок

Історія зі страйком TotalEnergies у Франції демонструє одразу кілька процесів. По-перше, війна з Іраном швидко транслювалася у зростання нафтових цін до максимумів за останні роки. По-друге, цей шок вийшов далеко за межі біржових котирувань і вдарив по роздрібному ринку, споживачах і працівниках. По-третє, держава вже змушена розглядати обмеження маржі паливних дистриб’юторів, а отже дискусія про ціну пального переходить у сферу прямого регуляторного втручання.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters