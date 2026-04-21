ЄС має запас міцності на ринку нафтопродуктів, але авіаційне пальне залишається найвразливішою ланкою

Європейський Союз, за оцінкою уряду Нідерландів, здатен забезпечувати економіку авіаційним пальним близько п’яти місяців завдяки внутрішньому виробництву та стратегічним резервам. Для дизельного пального і бензину запас стійкості ще більший і перевищує один рік, якщо резерви будуть використані повністю і не будуть переорієнтовані в інші напрямки. Водночас саме сегмент керосину виглядає найчутливішим до воєнних ризиків після закриття Ормузької протоки, яка порушила рух близько однієї п’ятої світових потоків нафти і газу. Це означає, що для ринку нафти й нафтопродуктів ЄС головний виклик зараз полягає не у негайному фізичному дефіциті, а у ціновому тиску, ризиках для авіації і необхідності кризового управління.
Що змінилося після загострення на Близькому Сході
- Уряд Нідерландів повідомив парламенту, що негайного дефіциту пального немає, попри різке зростання цін після закриття Ормузької протоки.
- Закриття протоки порушило рух приблизно 20% світових потоків нафти і газу.
- Європейські авіакомпанії раніше попереджали про можливий дефіцит авіаційного пального впродовж кількох тижнів через війну з Іраном.
- Висновок: ризик для ринку має подвійний характер: фізичний, пов’язаний з імпортом, і ціновий, пов’язаний із реакцією ринку на геополітичний шок.
Наскільки ЄС забезпечений авіаційним пальним
- За оцінкою уряду Нідерландів, ЄС може покривати потреби економіки в керосині приблизно п’ять місяців, спираючись на власне виробництво та стратегічні резерви.
- Міністерство енергетики Нідерландів уточнило, що ця оцінка включає як резерви, так і комерційні запаси.
- Міжнародне енергетичне агентство повідомляло, що наявних постачань у Європі достатньо, щоб протриматися до червня.
- Висновок: ЄС має часовий резерв для реагування, але він обмежений саме у сегменті авіаційного пального, що робить керосин найвразливішим нафтопродуктом у поточній кризі.
Що відбувається з внутрішнім виробництвом і імпортом
- Внутрішнє постачання керосину в ЄС становить 78% від нормального рівня.
- Основна причина полягає в тому, що більшість імпорту припинилася.
- Нідерланди мають у порту Роттердам кілька найбільших нафтопереробних заводів Європи.
- Висновок: навіть за наявності великої переробної бази Європа вже працює в режимі зниженого забезпечення у сегменті керосину, отже ринок тримається не на звичайних імпортних потоках, а на запасах і внутрішньому виробництві.
Чому дизельне пальне і бензин мають кращу позицію
- Європейське виробництво дизельного пального і керосину у поєднанні зі стратегічними резервами сирої нафти та нафтопродуктів може покривати попит кілька місяців, якщо перебої постачання залишаться на нинішньому рівні.
- Для керосину це відповідає приблизно п’яти місяцям.
- Для дизельного пального і бензину цього вистачить більш ніж на один рік, якщо резерви будуть використані повністю і не будуть переорієнтовані в інші напрямки.
- Висновок: у структурі нафтопродуктового ринку ЄС найкраще захищені дизельне пальне і бензин, а головний короткостроковий тиск концентрується в авіаційному сегменті.
Що це означає для нафтового ринку Європи
- Різке зростання цін уже відбулося, хоча негайного дефіциту уряд не фіксує.
- Поточна ситуація свідчить, що цінова турбулентність випереджає фізичний дефіцит.
- Ринок реагує на ризик довготривалих перебоїв, а не лише на поточний обсяг нестачі.
- Висновок: коли авіаційне пальне доступне лише на рівні 78% норми, а імпорт майже зупинився, навіть без миттєвого дефіциту формується простір для подорожчання, перерозподілу потоків і жорсткішого контролю за запасами.
Які кроки вже запускає уряд Нідерландів
- Уряд активує першу фазу антикризового нафтового плану, підготовленого у 2022 році.
- Цей етап передбачає посилений моніторинг енергетичних ринків і підготовку до подальших заходів.
- Пакет підтримки становить близько 1 млрд євро, або приблизно 1,2 млрд доларів.
- До нього входять:
- податкові пільги для пасажирів, які їздять на роботу, і транспортного сектору;
- дешеві кредити на інвестиції в енергоефективність житла;
- цільова підтримка для домогосподарств із низькими доходами.
- Висновок: влада реагує не лише на ризики постачання, а й на соціально-економічні наслідки подорожчання енергії для населення і бізнесу.
Підсумок
- ЄС має суттєвий резерв стійкості на ринку нафтопродуктів, особливо щодо дизельного пального і бензину.
- Найслабшою ланкою залишається авіаційне пальне, для якого горизонт стійкості оцінений приблизно у п’ять місяців.
- Попри відсутність негайного дефіциту, геополітичний шок уже трансформувався у ціновий ризик.
- Головний висновок: ринок нафти й нафтопродуктів ЄС поки що має ресурс для адаптації, але стійкість цього ресурсу прямо залежить від тривалості перебоїв постачання на нинішньому рівні.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters