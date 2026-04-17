Європейський пропан подешевшав до мінімуму від початку війни США та Ірану

Північно-західна Європа отримала найдешевший пропан із часу початку війни між США та Іраном 28 лютого. Попри закриту Ормузьку протоку, ринок тиснуть одразу два чинники: слабший сезонний попит і достатня пропозиція, насамперед зі США. Це вже знизило котирування великих партій у регіоні ARA до $650 за тонну, а ринок не виключає подальшого зниження.

Що сталося на європейському ринку пропану

Ціни на пропан у Північно-Західній Європі знизилися до найнижчого рівня від початку війни США та Ірану. Йдеться про ринок LPG — зрідженого нафтового газу, до якого належать, зокрема, пропан і бутан.

15 квітня котирування великих партій пропану в регіоні ARA — Амстердам, Роттердам, Антверпен, одному з головних торговельних хабів Європи — становило $650 за тонну .

котирування великих партій пропану в регіоні — Амстердам, Роттердам, Антверпен, одному з головних торговельних хабів Європи — становило . Це на $323,75 за тонну менше , ніж післявоєнний пік у $973,75 за тонну , зафіксований 19 березня .

, ніж післявоєнний пік у , зафіксований . Водночас поточна оцінка все ще на $85,75 за тонну вища, ніж до початку конфлікту.

Отже, ринок уже відіграв значну частину воєнної премії, яка виникла після загострення на Близькому Сході.

Чому ціни падають

Головна причина — фізичної пропозиції на ринку більше, ніж поточного попиту. У Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні продавці активніше виставляють спотові партії, ніж покупці готові їх забирати.

Норвезька державна Equinor 16 квітня пропонувала партію ToT23 з відвантаженням на початку травня.

з відвантаженням на початку травня. Ціна пропозиції відповідала премії близько $109 за тонну до травневого паперового ринку.

до травневого паперового ринку. Покупців на таких умовах не знайшлося: регіональні гравці були готові платити помітно меншу премію, а частина індикацій узагалі вказувала на очікування знижок.

Це важливий сигнал: навіть на тлі геополітичного ризику покупці не готові переплачувати, якщо бачать достатню альтернативну пропозицію.

Сезонний чинник працює проти цін

Додатковий тиск створює сезонність. Європа увійшла у весняний період, коли тепліша погода зменшує споживання пропану для опалення.

Попит на опалення слабшає , а отже ринок втрачає один із ключових драйверів підтримки цін.

, а отже ринок втрачає один із ключових драйверів підтримки цін. За таких умов навіть стабільні обсяги імпорту вже виглядають достатніми, а надлишкові — тиснуть на котирування ще сильніше.

Чому закрита Ормузька протока поки не втримала ціни

На перший погляд ситуація виглядає парадоксально: війна на Близькому Сході, Ормузька протока залишається закритою, а ціни все одно падають. Пояснення в тому, що Європа продовжує отримувати значні обсяги LPG зі США.

За даними Kpler, у березні надходження американського LPG до Європи становили 508 тис. тонн .

надходження американського LPG до Європи становили . Це приблизно відповідає середньомісячному рівню 2024 року , ще до того, як у 2025 році європейський ринок був значно насичений американським продуктом.

, ще до того, як у 2025 році європейський ринок був значно насичений американським продуктом. При цьому війна на Близькому Сході вивела з ринку близько 30% світової морської пропозиції LPG.

Інакше кажучи, випадання великого близькосхідного ресурсу саме по собі не спричинило нового дефіциту в Європі, бо його частково компенсує американський напрямок.

Паперовий ринок уже вказує на подальше послаблення

Слабкість фізичного ринку підсилює й фінансовий сегмент торгівлі.

Паперовий контракт cif ARA на травень 16 квітня торгувався приблизно на $5 за тонну нижче , ніж на закритті попереднього дня.

на травень 16 квітня торгувався приблизно на , ніж на закритті попереднього дня. Оскільки останнім часом на фізичному ринку майже не було спроб активно піднімати ставки на купівлю, зниження паперових котирувань швидко переходить у спотовий індикатор.

cif ARA означає ціну з урахуванням вартості товару, страхування і фрахту до хабу Амстердам—Роттердам—Антверпен. Саме тому цей індикатор є одним із базових орієнтирів для європейського ринку.

Що відбувається в Азії і чому це важливо для Європи

Азійсько-Тихоокеанський ринок зараз теж не підтримує ціни. Там, як і в Європі, пропозицій більше, ніж реального інтересу до швидких закупівель.

Своп-контракт Argus Far East Index (AFEI) на травень у середу закрився на тижневому мінімумі .

на травень у середу закрився на . На початку 16 квітня він знизився ще приблизно на $20 за тонну .

. До кінця дня ринок міг вийти вже на місячний мінімум.

Покупці в Азії не поспішають бронювати термінові спотові обсяги, оскільки отримують суперечливі сигнали щодо можливого відкриття Ормузької протоки. Через це частина гравців обирає тактику очікування.

Різниця між травневими та липневими цінами сформувала круту беквордацію у $180 за тонну .

у . Беквордація означає, що ближні постачання коштують дорожче, ніж віддалені за часом.

Для тих, хто може почекати, це створює стимул відкласти закупівлю і потенційно отримати знижку майже $200 за тонну від поточних рівнів.

Для Європи це означає одне: якщо Азія купує менш активно, більше американського LPG залишається доступним саме європейським покупцям. А це ще один аргумент на користь подальшого зниження цін.

Який висновок для ринку

Поточний баланс дедалі більше працює на користь покупців.

Попит слабшає через завершення опалювального сезону.

через завершення опалювального сезону. Пропозиція залишається достатньою , попри геополітичні ризики.

, попри геополітичні ризики. Азія не витягує на себе надлишкові обсяги , тому Європа отримує додатковий ресурс.

, тому Європа отримує додатковий ресурс. Паперовий і фізичний ринки рухаються вниз одночасно, що пришвидшує корекцію.

Саме тому навіть за відсутності розв’язання конфлікту і за збереження блокування Ормузької протоки світовий баланс LPG зараз виглядає більш комфортним для покупців, ніж кілька тижнів тому.

Що це може означати для ринку

Диверсифікація джерел постачання уже фактично працює: Європа зберігає доступ до американського LPG навіть тоді, коли близькосхідний напрямок частково випав через війну і закриту Ормузьку протоку.

уже фактично працює: Європа зберігає доступ до американського LPG навіть тоді, коли близькосхідний напрямок частково випав через війну і закриту Ормузьку протоку. Логістична стійкість у цьому сегменті виявилася вищою, ніж можна було очікувати на старті конфлікту: випадання близько 30% світової морської пропозиції не призвело до нового стрибка цін у Європі.

у цьому сегменті виявилася вищою, ніж можна було очікувати на старті конфлікту: випадання близько світової морської пропозиції не призвело до нового стрибка цін у Європі. Для учасників ринку це означає, що альтернативні морські потоки зі США можуть частково компенсувати шоки на Близькому Сході, принаймні на ринку LPG.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus Media