Європейський пропан подешевшав до мінімуму від початку війни США та Ірану

Північно-західна Європа отримала найдешевший пропан із часу початку війни між США та Іраном 28 лютого. Попри закриту Ормузьку протоку, ринок тиснуть одразу два чинники: слабший сезонний попит і достатня пропозиція, насамперед зі США. Це вже знизило котирування великих партій у регіоні ARA до $650 за тонну, а ринок не виключає подальшого зниження.
Що сталося на європейському ринку пропану
Ціни на пропан у Північно-Західній Європі знизилися до найнижчого рівня від початку війни США та Ірану. Йдеться про ринок LPG — зрідженого нафтового газу, до якого належать, зокрема, пропан і бутан.
- 15 квітня котирування великих партій пропану в регіоні ARA — Амстердам, Роттердам, Антверпен, одному з головних торговельних хабів Європи — становило $650 за тонну.
- Це на $323,75 за тонну менше, ніж післявоєнний пік у $973,75 за тонну, зафіксований 19 березня.
- Водночас поточна оцінка все ще на $85,75 за тонну вища, ніж до початку конфлікту.
Отже, ринок уже відіграв значну частину воєнної премії, яка виникла після загострення на Близькому Сході.
Чому ціни падають
Головна причина — фізичної пропозиції на ринку більше, ніж поточного попиту. У Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні продавці активніше виставляють спотові партії, ніж покупці готові їх забирати.
- Норвезька державна Equinor 16 квітня пропонувала партію ToT23 з відвантаженням на початку травня.
- Ціна пропозиції відповідала премії близько $109 за тонну до травневого паперового ринку.
- Покупців на таких умовах не знайшлося: регіональні гравці були готові платити помітно меншу премію, а частина індикацій узагалі вказувала на очікування знижок.
Це важливий сигнал: навіть на тлі геополітичного ризику покупці не готові переплачувати, якщо бачать достатню альтернативну пропозицію.
Сезонний чинник працює проти цін
Додатковий тиск створює сезонність. Європа увійшла у весняний період, коли тепліша погода зменшує споживання пропану для опалення.
- Попит на опалення слабшає, а отже ринок втрачає один із ключових драйверів підтримки цін.
- За таких умов навіть стабільні обсяги імпорту вже виглядають достатніми, а надлишкові — тиснуть на котирування ще сильніше.
Чому закрита Ормузька протока поки не втримала ціни
На перший погляд ситуація виглядає парадоксально: війна на Близькому Сході, Ормузька протока залишається закритою, а ціни все одно падають. Пояснення в тому, що Європа продовжує отримувати значні обсяги LPG зі США.
- За даними Kpler, у березні надходження американського LPG до Європи становили 508 тис. тонн.
- Це приблизно відповідає середньомісячному рівню 2024 року, ще до того, як у 2025 році європейський ринок був значно насичений американським продуктом.
- При цьому війна на Близькому Сході вивела з ринку близько 30% світової морської пропозиції LPG.
Інакше кажучи, випадання великого близькосхідного ресурсу саме по собі не спричинило нового дефіциту в Європі, бо його частково компенсує американський напрямок.
Паперовий ринок уже вказує на подальше послаблення
Слабкість фізичного ринку підсилює й фінансовий сегмент торгівлі.
- Паперовий контракт cif ARA на травень 16 квітня торгувався приблизно на $5 за тонну нижче, ніж на закритті попереднього дня.
- Оскільки останнім часом на фізичному ринку майже не було спроб активно піднімати ставки на купівлю, зниження паперових котирувань швидко переходить у спотовий індикатор.
cif ARA означає ціну з урахуванням вартості товару, страхування і фрахту до хабу Амстердам—Роттердам—Антверпен. Саме тому цей індикатор є одним із базових орієнтирів для європейського ринку.
Що відбувається в Азії і чому це важливо для Європи
Азійсько-Тихоокеанський ринок зараз теж не підтримує ціни. Там, як і в Європі, пропозицій більше, ніж реального інтересу до швидких закупівель.
- Своп-контракт Argus Far East Index (AFEI) на травень у середу закрився на тижневому мінімумі.
- На початку 16 квітня він знизився ще приблизно на $20 за тонну.
- До кінця дня ринок міг вийти вже на місячний мінімум.
Покупці в Азії не поспішають бронювати термінові спотові обсяги, оскільки отримують суперечливі сигнали щодо можливого відкриття Ормузької протоки. Через це частина гравців обирає тактику очікування.
- Різниця між травневими та липневими цінами сформувала круту беквордацію у $180 за тонну.
- Беквордація означає, що ближні постачання коштують дорожче, ніж віддалені за часом.
- Для тих, хто може почекати, це створює стимул відкласти закупівлю і потенційно отримати знижку майже $200 за тонну від поточних рівнів.
Для Європи це означає одне: якщо Азія купує менш активно, більше американського LPG залишається доступним саме європейським покупцям. А це ще один аргумент на користь подальшого зниження цін.
Який висновок для ринку
Поточний баланс дедалі більше працює на користь покупців.
- Попит слабшає через завершення опалювального сезону.
- Пропозиція залишається достатньою, попри геополітичні ризики.
- Азія не витягує на себе надлишкові обсяги, тому Європа отримує додатковий ресурс.
- Паперовий і фізичний ринки рухаються вниз одночасно, що пришвидшує корекцію.
Саме тому навіть за відсутності розв’язання конфлікту і за збереження блокування Ормузької протоки світовий баланс LPG зараз виглядає більш комфортним для покупців, ніж кілька тижнів тому.
Що це може означати для ринку
- Диверсифікація джерел постачання уже фактично працює: Європа зберігає доступ до американського LPG навіть тоді, коли близькосхідний напрямок частково випав через війну і закриту Ормузьку протоку.
- Логістична стійкість у цьому сегменті виявилася вищою, ніж можна було очікувати на старті конфлікту: випадання близько 30% світової морської пропозиції не призвело до нового стрибка цін у Європі.
- Для учасників ринку це означає, що альтернативні морські потоки зі США можуть частково компенсувати шоки на Близькому Сході, принаймні на ринку LPG.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media