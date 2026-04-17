Криза в Ормузькій протоці змінює правила гри: інвестиції в альтернативні суднові палива переходять від екології до безпеки

Обновлено: Апрель 17, 2026.

Загострення конфлікту на Близькому Сході та ризики для постачання через Ормузьку протоку змусили ринок морських перевезень переглянути підходи до інвестицій у паливо. Якщо раніше драйвером були екологічні вимоги, то тепер ключовим фактором стає енергетична безпека та надійність постачання.

Як криза в Ормузькій протоці змінює енергетичний перехід у судноплавстві

Новий фактор: ризик фізичної недоступності палива

Ескалація конфлікту та перебої у постачанні через Ормузьку протоку вперше поставили під сумнів базове припущення ринку — доступність традиційного суднового палива. Йдеться не лише про ціни, а й про ризик того, що паливо може бути недоступним через внутрішні пріоритети країн-виробників.

  • Раніше: інвестиції в альтернативні палива базувалися на екологічному регулюванні
  • Тепер: ключовим фактором стає енергетична безпека
  • Фактично змінюється вся логіка переходу до «чистого» судноплавства

Ціновий шок: ринок реагує миттєво

У короткостроковій перспективі ринок продемонстрував різку, але нерівномірну реакцію:

  • Ціни на VLSFO (*very low sulfur fuel oil — мазут із дуже низьким вмістом сірки*) та LSMGO (low-sulfur marine gas oil — малосірчисте суднове дизельне паливо) різко зросли
  • Причина — переоцінка ризиків постачання, а не фактичний дефіцит
  • За прогнозом Rystad Energy, LSMGO перевищить $1200 за тонну у квітні–травні 2026 року
  • Нормалізація очікується лише до середини 2027 року

Висновок: навіть без зміни структури попиту, сам факт нестабільності постачання вже підриває довіру до традиційного бункерного палива.

Регуляторна невизначеність посилює ефект

Криза співпала з періодом нестабільності в міжнародному регулюванні:

  • Очікується засідання MEPC (*Marine Environment Protection Committee — Комітет із захисту морського середовища*) у жовтні 2026 року
  • США, Японія та великі нафтовидобувні країни виступають за послаблення або зміну Net-Zero Framework
  • Найгірший сценарій — розмиті правила, які не дають чітких цінових сигналів для інвесторів

У такій ситуації енергетична безпека стає не доповненням, а альтернативою регуляторним стимулам.

Хто виграє: порівняння альтернативних палив

Криза по-різному впливає на різні типи альтернативних палив:

  • Біодизель: зростає конкуренція за сировину з авіаційним сектором (SAF — sustainable aviation fuel)
  • Біо-СПГ (bio-LNG): привабливий для окремих операторів, але має обмежене застосування та слабку інфраструктуру
  • Біометанол: зміцнює позиції завдяки масштабам Китаю, але обмежений пропозицією
  • Е-метанол: має технологічні переваги, але значно дорожчий у виробництві
  • Етанол: підходить для маршрутів поза ЄС, але застосовується лише в окремих сегментах флоту
  • Аміак: відстає через потребу в одночасних інвестиціях у політику та інфраструктуру

Ключовий висновок: універсального рішення немає — вибір палива залежить від типу судна, маршруту та бізнес-моделі.

Історичний урок: кризи змінюють структуру ринку

Попередні енергетичні шоки не обмежувалися короткостроковими стрибками цін — вони призводили до довготривалих змін.

  • Поточна криза, ймовірно, матиме структурний вплив
  • Вперше альтернативні технології вже доступні у комерційному масштабі
  • Криза створює політичний мандат та фінансові стимули для прискорення інвестицій

Що це означає для судновласників

Енергетична безпека стає ключовим елементом операційної стратегії:

  • Планування рейсів тепер враховує ризики постачання
  • Вибір палива залежить не лише від ціни та екології, а й від доступності
  • Диверсифікація джерел стає конкурентною перевагою

Компанії, які першими забезпечать гнучкість у постачанні палива, отримають стратегічну перевагу в умовах нової волатильності.

Висновки для ринку нафти та інфраструктури

  • Диверсифікація постачання: зростає значення альтернативних маршрутів і палив
  • Логістична стійкість: ринок переходить від оптимізації вартості до управління ризиками
  • Ціноутворення: у структурі ціни зростає частка премії за ризик постачання
  • Інфраструктура: очікується прискорення інвестицій у нові види палива та їх «постачання»

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

