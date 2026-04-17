Криза в Ормузькій протоці змінює правила гри: інвестиції в альтернативні суднові палива переходять від екології до безпеки

Загострення конфлікту на Близькому Сході та ризики для постачання через Ормузьку протоку змусили ринок морських перевезень переглянути підходи до інвестицій у паливо. Якщо раніше драйвером були екологічні вимоги, то тепер ключовим фактором стає енергетична безпека та надійність постачання.

Як криза в Ормузькій протоці змінює енергетичний перехід у судноплавстві

Новий фактор: ризик фізичної недоступності палива

Ескалація конфлікту та перебої у постачанні через Ормузьку протоку вперше поставили під сумнів базове припущення ринку — доступність традиційного суднового палива. Йдеться не лише про ціни, а й про ризик того, що паливо може бути недоступним через внутрішні пріоритети країн-виробників.

Раніше: інвестиції в альтернативні палива базувалися на екологічному регулюванні

інвестиції в альтернативні палива базувалися на екологічному регулюванні Тепер: ключовим фактором стає енергетична безпека

ключовим фактором стає енергетична безпека Фактично змінюється вся логіка переходу до «чистого» судноплавства

Ціновий шок: ринок реагує миттєво

У короткостроковій перспективі ринок продемонстрував різку, але нерівномірну реакцію:

Ціни на VLSFO (*very low sulfur fuel oil — мазут із дуже низьким вмістом сірки*) та LSMGO (low-sulfur marine gas oil — малосірчисте суднове дизельне паливо) різко зросли

(*very low sulfur fuel oil — мазут із дуже низьким вмістом сірки*) та (low-sulfur marine gas oil — малосірчисте суднове дизельне паливо) різко зросли Причина — переоцінка ризиків постачання , а не фактичний дефіцит

, а не фактичний дефіцит За прогнозом Rystad Energy, LSMGO перевищить $1200 за тонну у квітні–травні 2026 року

у квітні–травні 2026 року Нормалізація очікується лише до середини 2027 року

Висновок: навіть без зміни структури попиту, сам факт нестабільності постачання вже підриває довіру до традиційного бункерного палива.

Регуляторна невизначеність посилює ефект

Криза співпала з періодом нестабільності в міжнародному регулюванні:

Очікується засідання MEPC (*Marine Environment Protection Committee — Комітет із захисту морського середовища*) у жовтні 2026 року

(*Marine Environment Protection Committee — Комітет із захисту морського середовища*) у жовтні 2026 року США, Японія та великі нафтовидобувні країни виступають за послаблення або зміну Net-Zero Framework

Найгірший сценарій — розмиті правила, які не дають чітких цінових сигналів для інвесторів

У такій ситуації енергетична безпека стає не доповненням, а альтернативою регуляторним стимулам.

Хто виграє: порівняння альтернативних палив

Криза по-різному впливає на різні типи альтернативних палив:

Біодизель: зростає конкуренція за сировину з авіаційним сектором (SAF — sustainable aviation fuel)

зростає конкуренція за сировину з авіаційним сектором (SAF — sustainable aviation fuel) Біо-СПГ (bio-LNG): привабливий для окремих операторів, але має обмежене застосування та слабку інфраструктуру

привабливий для окремих операторів, але має обмежене застосування та слабку інфраструктуру Біометанол: зміцнює позиції завдяки масштабам Китаю, але обмежений пропозицією

зміцнює позиції завдяки масштабам Китаю, але Е-метанол: має технологічні переваги, але значно дорожчий у виробництві

має технологічні переваги, але Етанол: підходить для маршрутів поза ЄС, але застосовується лише в окремих сегментах флоту

підходить для маршрутів поза ЄС, але застосовується лише в окремих сегментах флоту Аміак: відстає через потребу в одночасних інвестиціях у політику та інфраструктуру

Ключовий висновок: універсального рішення немає — вибір палива залежить від типу судна, маршруту та бізнес-моделі.

Історичний урок: кризи змінюють структуру ринку

Попередні енергетичні шоки не обмежувалися короткостроковими стрибками цін — вони призводили до довготривалих змін.

Поточна криза, ймовірно, матиме структурний вплив

Вперше альтернативні технології вже доступні у комерційному масштабі

Криза створює політичний мандат та фінансові стимули для прискорення інвестицій

Що це означає для судновласників

Енергетична безпека стає ключовим елементом операційної стратегії:

Планування рейсів тепер враховує ризики постачання

тепер враховує ризики постачання Вибір палива залежить не лише від ціни та екології, а й від доступності

залежить не лише від ціни та екології, а й від доступності Диверсифікація джерел стає конкурентною перевагою

Компанії, які першими забезпечать гнучкість у постачанні палива, отримають стратегічну перевагу в умовах нової волатильності.

Висновки для ринку нафти та інфраструктури

Диверсифікація постачання: зростає значення альтернативних маршрутів і палив

зростає значення альтернативних маршрутів і палив Логістична стійкість: ринок переходить від оптимізації вартості до управління ризиками

ринок переходить від оптимізації вартості до управління ризиками Ціноутворення: у структурі ціни зростає частка премії за ризик постачання

у структурі ціни зростає частка премії за ризик постачання Інфраструктура: очікується прискорення інвестицій у нові види палива та їх «постачання»

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice