Волатильність через Близький Схід скорочує ліквідність: як ризик-менеджмент змінює енергетичні ринки

Різкі цінові коливання на тлі війни на Близькому Сході запускають внутрішні обмеження ризиків у трейдерів, що зменшує ліквідність ринків і водночас підсилює саму волатильність. Такий ефект уже спостерігається одночасно на ринках нафти, нафтопродуктів, біопалива та природного газу.
Ризик-менеджмент як фактор нової нестабільності
Війна на Близькому Сході стала каталізатором не лише прямої цінової турбулентності, але й непрямих ефектів через механізми фінансового регулювання ринків. Зокрема, внутрішні правила управління ризиками змушують трейдерів скорочувати обсяги позицій.
- Обмеження позицій виникає через зростання показника VaR (Value at Risk — оцінка потенційних збитків із заданою ймовірністю).
- Чим вища волатильність, тим більший VaR — і тим менші дозволені обсяги торгівлі.
- Це знижує ліквідність — тобто здатність ринку швидко поглинати угоди без значних змін ціни.
- Менша ліквідність, своєю чергою, ще більше підсилює коливання цін.
Подібна ситуація вже зафіксована щонайменше на чотирьох ключових сегментах: сирої нафти, нафтопродуктів, біопалива та природного газу.
Рекордні цінові коливання: приклад газойлю
23 березня стало одним із найтурбулентніших днів для енергетичних ф’ючерсів від початку конфлікту.
- Після суперечливих заяв США та Ірану щодо переговорів ціни різко змінилися.
- Ф’ючерси на газойль (Ice gasoil) впали більш ніж на 10% за пів години.
- Після цього частково відновилися і завершили день зі зниженням на 4,5%.
Такі рухи підвищують ризики і автоматично запускають обмеження VaR.
Біопаливо: відносна стабільність на тлі турбулентності
Ціни на біопаливо поводяться інакше порівняно з нафтою та нафтопродуктами.
- Премії біопалива до газойлю або бензину рухаються у протилежному напрямку.
- Це згладжує загальні ціни на біопаливо.
- Водночас більшість контрактів прив’язані саме до премій, а не абсолютних цін.
- Через це обмеження VaR також стримують активність і на цьому ринку.
Один із трейдерів зазначив, що традиційний механізм балансування — відкриття протилежних позицій — зараз працює гірше через жорсткіші обмеження.
Маржинальні вимоги: додатковий тиск на ринок
Ще одним фактором скорочення ліквідності є зростання маржинальних вимог.
- Біржі вимагають більших грошових застав при зростанні волатильності.
- Для ф’ючерсів Ice gasoil необхідно близько 10% від вартості контракту.
- Трейдери змушені:
- скорочувати позиції, або
- відмовлятися від нових угод.
- На ринку LNG (скрапленого природного газу) учасники вже шукають додаткове фінансування для покриття маржинальних вимог.
При цьому ситуація поки менш критична, ніж у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Падіння ліквідності: цифри та тенденції
- Відкритий інтерес у ф’ючерсах Ice gasoil впав на 17% з початку війни.
- Навіть після часткового відновлення він залишається на 16% нижчим.
- Чисті довгі позиції фондів скоротилися на 26%.
- Перед війною вони були на максимумі за 13 тижнів.
Хедж-фонди особливо чутливі до VaR, оскільки не мають фізичних активів, які могли б компенсувати ринкові ризики.
Роль фінансових інвесторів
Останніми роками фінансові гравці активізувалися на товарних ринках.
- Їх приваблюють високі прибутки трейдерів, таких як Trafigura і Vitol.
- Водночас відсутність фізичних активів означає:
- швидший вихід із позицій,
- вищу реактивність на втрати.
- За умов високої волатильності їхня участь може різко скорочуватися.
Розширення спредів і проблеми позабіржового ринку
Зниження ліквідності вже має прямі наслідки для торгівлі.
- Спреди між ціною купівлі та продажу значно розширюються.
- На позабіржовому ринку:
- котирування можуть відрізнятися більш ніж на $50/т,
- частина брокерів взагалі припиняє котирування окремих інструментів.
Довгостроковий ефект
Навіть після завершення війни ліквідність не відновиться миттєво.
- Моделі VaR враховують недавню історичну волатильність.
- Отже, обмеження залишатимуться чинними ще певний час.
- Це означає затяжний період підвищеної нестабільності на енергетичних ринках.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media