Волатильність через Близький Схід скорочує ліквідність: як ризик-менеджмент змінює енергетичні ринки

Різкі цінові коливання на тлі війни на Близькому Сході запускають внутрішні обмеження ризиків у трейдерів, що зменшує ліквідність ринків і водночас підсилює саму волатильність. Такий ефект уже спостерігається одночасно на ринках нафти, нафтопродуктів, біопалива та природного газу.

Ризик-менеджмент як фактор нової нестабільності

Війна на Близькому Сході стала каталізатором не лише прямої цінової турбулентності, але й непрямих ефектів через механізми фінансового регулювання ринків. Зокрема, внутрішні правила управління ризиками змушують трейдерів скорочувати обсяги позицій.

  • Обмеження позицій виникає через зростання показника VaR (Value at Risk — оцінка потенційних збитків із заданою ймовірністю).
  • Чим вища волатильність, тим більший VaR — і тим менші дозволені обсяги торгівлі.
  • Це знижує ліквідність — тобто здатність ринку швидко поглинати угоди без значних змін ціни.
  • Менша ліквідність, своєю чергою, ще більше підсилює коливання цін.

Подібна ситуація вже зафіксована щонайменше на чотирьох ключових сегментах: сирої нафти, нафтопродуктів, біопалива та природного газу.

Рекордні цінові коливання: приклад газойлю

23 березня стало одним із найтурбулентніших днів для енергетичних ф’ючерсів від початку конфлікту.

  • Після суперечливих заяв США та Ірану щодо переговорів ціни різко змінилися.
  • Ф’ючерси на газойль (Ice gasoil) впали більш ніж на 10% за пів години.
  • Після цього частково відновилися і завершили день зі зниженням на 4,5%.

Такі рухи підвищують ризики і автоматично запускають обмеження VaR.

Біопаливо: відносна стабільність на тлі турбулентності

Ціни на біопаливо поводяться інакше порівняно з нафтою та нафтопродуктами.

  • Премії біопалива до газойлю або бензину рухаються у протилежному напрямку.
  • Це згладжує загальні ціни на біопаливо.
  • Водночас більшість контрактів прив’язані саме до премій, а не абсолютних цін.
  • Через це обмеження VaR також стримують активність і на цьому ринку.

Один із трейдерів зазначив, що традиційний механізм балансування — відкриття протилежних позицій — зараз працює гірше через жорсткіші обмеження.

Маржинальні вимоги: додатковий тиск на ринок

Ще одним фактором скорочення ліквідності є зростання маржинальних вимог.

  • Біржі вимагають більших грошових застав при зростанні волатильності.
  • Для ф’ючерсів Ice gasoil необхідно близько 10% від вартості контракту.
  • Трейдери змушені:
    • скорочувати позиції, або
    • відмовлятися від нових угод.
  • На ринку LNG (скрапленого природного газу) учасники вже шукають додаткове фінансування для покриття маржинальних вимог.

При цьому ситуація поки менш критична, ніж у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Падіння ліквідності: цифри та тенденції

  • Відкритий інтерес у ф’ючерсах Ice gasoil впав на 17% з початку війни.
  • Навіть після часткового відновлення він залишається на 16% нижчим.
  • Чисті довгі позиції фондів скоротилися на 26%.
  • Перед війною вони були на максимумі за 13 тижнів.

Хедж-фонди особливо чутливі до VaR, оскільки не мають фізичних активів, які могли б компенсувати ринкові ризики.

Роль фінансових інвесторів

Останніми роками фінансові гравці активізувалися на товарних ринках.

  • Їх приваблюють високі прибутки трейдерів, таких як Trafigura і Vitol.
  • Водночас відсутність фізичних активів означає:
    • швидший вихід із позицій,
    • вищу реактивність на втрати.
  • За умов високої волатильності їхня участь може різко скорочуватися.

Розширення спредів і проблеми позабіржового ринку

Зниження ліквідності вже має прямі наслідки для торгівлі.

  • Спреди між ціною купівлі та продажу значно розширюються.
  • На позабіржовому ринку:
    • котирування можуть відрізнятися більш ніж на $50/т,
    • частина брокерів взагалі припиняє котирування окремих інструментів.

Довгостроковий ефект

Навіть після завершення війни ліквідність не відновиться миттєво.

  • Моделі VaR враховують недавню історичну волатильність.
  • Отже, обмеження залишатимуться чинними ще певний час.
  • Це означає затяжний період підвищеної нестабільності на енергетичних ринках.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

