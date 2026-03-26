Волатильність через Близький Схід скорочує ліквідність: як ризик-менеджмент змінює енергетичні ринки

Різкі цінові коливання на тлі війни на Близькому Сході запускають внутрішні обмеження ризиків у трейдерів, що зменшує ліквідність ринків і водночас підсилює саму волатильність. Такий ефект уже спостерігається одночасно на ринках нафти, нафтопродуктів, біопалива та природного газу.

Ризик-менеджмент як фактор нової нестабільності

Війна на Близькому Сході стала каталізатором не лише прямої цінової турбулентності, але й непрямих ефектів через механізми фінансового регулювання ринків. Зокрема, внутрішні правила управління ризиками змушують трейдерів скорочувати обсяги позицій.

Обмеження позицій виникає через зростання показника VaR (Value at Risk — оцінка потенційних збитків із заданою ймовірністю).

Подібна ситуація вже зафіксована щонайменше на чотирьох ключових сегментах: сирої нафти, нафтопродуктів, біопалива та природного газу.

Рекордні цінові коливання: приклад газойлю

23 березня стало одним із найтурбулентніших днів для енергетичних ф’ючерсів від початку конфлікту.

Після суперечливих заяв США та Ірану щодо переговорів ціни різко змінилися.

Ф’ючерси на газойль (Ice gasoil) впали більш ніж на 10% за пів години.

Такі рухи підвищують ризики і автоматично запускають обмеження VaR.

Біопаливо: відносна стабільність на тлі турбулентності

Ціни на біопаливо поводяться інакше порівняно з нафтою та нафтопродуктами.

Премії біопалива до газойлю або бензину рухаються у протилежному напрямку.

Через це обмеження VaR також стримують активність і на цьому ринку.

Один із трейдерів зазначив, що традиційний механізм балансування — відкриття протилежних позицій — зараз працює гірше через жорсткіші обмеження.

Маржинальні вимоги: додатковий тиск на ринок

Ще одним фактором скорочення ліквідності є зростання маржинальних вимог.

Біржі вимагають більших грошових застав при зростанні волатильності.

при зростанні волатильності. Для ф’ючерсів Ice gasoil необхідно близько 10% від вартості контракту .

На ринку LNG (скрапленого природного газу) учасники вже шукають додаткове фінансування для покриття маржинальних вимог.

При цьому ситуація поки менш критична, ніж у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Падіння ліквідності: цифри та тенденції

Відкритий інтерес у ф’ючерсах Ice gasoil впав на 17% з початку війни.

Хедж-фонди особливо чутливі до VaR, оскільки не мають фізичних активів, які могли б компенсувати ринкові ризики.

Роль фінансових інвесторів

Останніми роками фінансові гравці активізувалися на товарних ринках.

Їх приваблюють високі прибутки трейдерів, таких як Trafigura і Vitol.

Водночас відсутність фізичних активів означає: швидший вихід із позицій, вищу реактивність на втрати.

За умов високої волатильності їхня участь може різко скорочуватися.

Розширення спредів і проблеми позабіржового ринку

Зниження ліквідності вже має прямі наслідки для торгівлі.

Спреди між ціною купівлі та продажу значно розширюються.

значно розширюються. На позабіржовому ринку: котирування можуть відрізнятися більш ніж на $50/т , частина брокерів взагалі припиняє котирування окремих інструментів.



Довгостроковий ефект

Навіть після завершення війни ліквідність не відновиться миттєво.

Моделі VaR враховують недавню історичну волатильність .

Це означає затяжний період підвищеної нестабільності на енергетичних ринках.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus Media